ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ
Bloomberg: Еврокомиссия планирует обсудить целесообразность введения потолка цен на газ
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует обсудить в среду целесообразность введения потолка цен на природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из стран ЕС.
По их словам, изначально запланированное на 28 сентября обсуждение мер по снижению цен на газ, смягчению волатильности и увеличению объемов торгов на энергетических рынках перенесено на более поздний срок и может состояться на следующей неделе. Сообщается, что в среду Еврокомиссия обсудит в рамках технического документа, можно ли вводить потолки цен.
Согласно информации агентства, документ о предельных ценах на газ сначала будет обсуждаться в среду на уровне представителей правительств, а 30 сентября на внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.