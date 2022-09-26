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ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2022
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ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ
ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2022
ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ
Еврокомиссия планирует обсудить в среду целесообразность введения потолка цен на природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из стран... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:20
2022-09-26T18:20
еврокомиссия
евросоюз
в мире
природный газ
россия
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует обсудить в среду целесообразность введения потолка цен на природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из стран ЕС.По их словам, изначально запланированное на 28 сентября обсуждение мер по снижению цен на газ, смягчению волатильности и увеличению объемов торгов на энергетических рынках перенесено на более поздний срок и может состояться на следующей неделе. Сообщается, что в среду Еврокомиссия обсудит в рамках технического документа, можно ли вводить потолки цен.Согласно информации агентства, документ о предельных ценах на газ сначала будет обсуждаться в среду на уровне представителей правительств, а 30 сентября на внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.
https://ria.ru/20220926/potok-1819597962.html
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еврокомиссия, евросоюз, в мире, природный газ, россия, санкции, санкции в отношении россии
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Природный газ, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
18:20 26.09.2022
 
ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ

Bloomberg: Еврокомиссия планирует обсудить целесообразность введения потолка цен на газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует обсудить в среду целесообразность введения потолка цен на природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из стран ЕС.
По их словам, изначально запланированное на 28 сентября обсуждение мер по снижению цен на газ, смягчению волатильности и увеличению объемов торгов на энергетических рынках перенесено на более поздний срок и может состояться на следующей неделе. Сообщается, что в среду Еврокомиссия обсудит в рамках технического документа, можно ли вводить потолки цен.
Mногоцелевое судно Фортуна во время трубоукладочных работ в водах Дании - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:25
ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании
Согласно информации агентства, документ о предельных ценах на газ сначала будет обсуждаться в среду на уровне представителей правительств, а 30 сентября на внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:46
Цены на газ в Европе упали ниже 1700 долларов за тысячу кубометров
 
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