https://ria.ru/20220926/gaz-1819615984.html

ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ

ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2022

ЕК планирует обсудить целесообразность потолка цен на газ, пишут СМИ

Еврокомиссия планирует обсудить в среду целесообразность введения потолка цен на природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из стран... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:20

2022-09-26T18:20

2022-09-26T18:20

еврокомиссия

евросоюз

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует обсудить в среду целесообразность введения потолка цен на природный газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов из стран ЕС.По их словам, изначально запланированное на 28 сентября обсуждение мер по снижению цен на газ, смягчению волатильности и увеличению объемов торгов на энергетических рынках перенесено на более поздний срок и может состояться на следующей неделе. Сообщается, что в среду Еврокомиссия обсудит в рамках технического документа, можно ли вводить потолки цен.Согласно информации агентства, документ о предельных ценах на газ сначала будет обсуждаться в среду на уровне представителей правительств, а 30 сентября на внеочередной встрече министров энергетики стран ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.

https://ria.ru/20220926/potok-1819597962.html

https://ria.ru/20220926/gaz-1819494041.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

еврокомиссия, евросоюз, в мире, природный газ, россия, санкции, санкции в отношении россии