https://ria.ru/20220926/gaz-1819494041.html

Цены на газ в Европе упали ниже 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.09.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 1700 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели впервые за два месяца опустились ниже отметки в 1700 долларов за тысячу кубометров, но затем чуть... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:46

2022-09-26T12:46

2022-09-26T12:46

цены

экономика

европа

россия

газпром

северный поток

в мире

природный газ

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели впервые за два месяца опустились ниже отметки в 1700 долларов за тысячу кубометров, но затем чуть скорректировались и сейчас теряют примерно 7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1822,2 доллара за тысячу кубометров (-3%). минимально они составляли 1687,4 доллара за тысячу кубометров (-10,2%). Однако затем цены немного выросли, до 1747,7 доллара (-7%) за тысячу кубометров на 12.11 мск. Динамика стоимости приводится от расчетной цены пятницы - 1879,7 доллара за тысячу кубометров.Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Несмотря на снижение в последние дни, они в несколько раз превышают уровни прошлого года, когда цены и так были рекордными. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены, экономика, европа, россия, газпром, северный поток, в мире, природный газ