https://ria.ru/20220926/gardner-1819614678.html

Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер

Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер - РИА Новости, 26.09.2022

Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер

В возрасте 87 лет скончалась актриса Рита Гарднер, сообщает Deadline. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:49

2022-09-26T18:49

2022-09-26T18:49

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В возрасте 87 лет скончалась актриса Рита Гарднер, сообщает Deadline. Она умерла в субботу от лейкемии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.В 1960 году Гарднер получила главную роль в мюзикле "Фантастикс" Харви Шмидта и Тома Джонса. В основе произведения — книга 1894 года "Романтики" Эдмона Ростана. Спектакль был очень успешным и помог построить карьеру как Гарднер, так и другим задействованным артистам. После него она выступала во многих офф-бродвейских шоу. Среди них "Колыбель будет качаться", "Жак Брель жив и проживает в Париже" и многих других. На Бродвее она появлялась в проекте "Семейное дело", "Бен Франклин в Париже", "Певец на свадьбе" и других. Также она снималась в сериале "Закон и порядок".

https://ria.ru/20220926/krasnopolskiy-1819483896.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости