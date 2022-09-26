https://ria.ru/20220926/gardner-1819614678.html
Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер
Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер - РИА Новости, 26.09.2022
Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер
В возрасте 87 лет скончалась актриса Рита Гарднер, сообщает Deadline. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:49
2022-09-26T18:49
2022-09-26T18:49
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В возрасте 87 лет скончалась актриса Рита Гарднер, сообщает Deadline. Она умерла в субботу от лейкемии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.В 1960 году Гарднер получила главную роль в мюзикле "Фантастикс" Харви Шмидта и Тома Джонса. В основе произведения — книга 1894 года "Романтики" Эдмона Ростана. Спектакль был очень успешным и помог построить карьеру как Гарднер, так и другим задействованным артистам. После него она выступала во многих офф-бродвейских шоу. Среди них "Колыбель будет качаться", "Жак Брель жив и проживает в Париже" и многих других. На Бродвее она появлялась в проекте "Семейное дело", "Бен Франклин в Париже", "Певец на свадьбе" и других. Также она снималась в сериале "Закон и порядок".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер
Актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер умерла в 87 лет
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
В возрасте 87 лет скончалась актриса Рита Гарднер, сообщает
Deadline.
Она умерла в субботу от лейкемии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.
В 1960 году Гарднер получила главную роль в мюзикле "Фантастикс" Харви Шмидта и Тома Джонса. В основе произведения — книга 1894 года "Романтики" Эдмона Ростана. Спектакль был очень успешным и помог построить карьеру как Гарднер, так и другим задействованным артистам.
После него она выступала во многих офф-бродвейских шоу. Среди них "Колыбель будет качаться", "Жак Брель жив и проживает в Париже" и многих других.
На Бродвее она появлялась в проекте "Семейное дело", "Бен Франклин в Париже", "Певец на свадьбе" и других.
Также она снималась в сериале "Закон и порядок".