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Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер - РИА Новости, 26.09.2022
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Культура
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Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер
Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер - РИА Новости, 26.09.2022
Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер
В возрасте 87 лет скончалась актриса Рита Гарднер, сообщает Deadline. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:49
2022-09-26T18:49
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В возрасте 87 лет скончалась актриса Рита Гарднер, сообщает Deadline. Она умерла в субботу от лейкемии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.В 1960 году Гарднер получила главную роль в мюзикле "Фантастикс" Харви Шмидта и Тома Джонса. В основе произведения — книга 1894 года "Романтики" Эдмона Ростана. Спектакль был очень успешным и помог построить карьеру как Гарднер, так и другим задействованным артистам. После него она выступала во многих офф-бродвейских шоу. Среди них "Колыбель будет качаться", "Жак Брель жив и проживает в Париже" и многих других. На Бродвее она появлялась в проекте "Семейное дело", "Бен Франклин в Париже", "Певец на свадьбе" и других. Также она снималась в сериале "Закон и порядок".
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
18:49 26.09.2022
 
Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер

Актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер умерла в 87 лет

© AP Photo / Jim CooperАктриса Рита Гарднер
Актриса Рита Гарднер - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Jim Cooper
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В возрасте 87 лет скончалась актриса Рита Гарднер, сообщает Deadline.
Она умерла в субботу от лейкемии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.
В 1960 году Гарднер получила главную роль в мюзикле "Фантастикс" Харви Шмидта и Тома Джонса. В основе произведения — книга 1894 года "Романтики" Эдмона Ростана. Спектакль был очень успешным и помог построить карьеру как Гарднер, так и другим задействованным артистам.
После него она выступала во многих офф-бродвейских шоу. Среди них "Колыбель будет качаться", "Жак Брель жив и проживает в Париже" и многих других.
На Бродвее она появлялась в проекте "Семейное дело", "Бен Франклин в Париже", "Певец на свадьбе" и других.
Также она снималась в сериале "Закон и порядок".
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