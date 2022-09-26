https://ria.ru/20220926/gagauziya-1819629180.html

В Гагаузии предложили повысить статус русского языка

В Гагаузии предложили повысить статус русского языка - РИА Новости, 26.09.2022

В Гагаузии предложили повысить статус русского языка

Депутат Народного собрания (местный парламент) Гагаузской автономии Виктор Петров в ответ на заявление президента Молдавии Майи Санду об ужесточении наказания... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:07

2022-09-26T19:07

2022-09-26T19:07

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молдавия

россия

майя санду

гагаузия

евразийский экономический союз

снг

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КИШИНЕВ, 26 сен – РИА Новости. Депутат Народного собрания (местный парламент) Гагаузской автономии Виктор Петров в ответ на заявление президента Молдавии Майи Санду об ужесточении наказания за "предательство родины" и сепаратизм предложил повысить статус русского языка в стране.Санду в понедельник по итогам заседания совбеза заявила, что ее отставки требуют "воры и коррупционеры", которые стоят за организацией антиправительственных протестов. Президент Молдавии выступила за ужесточение наказания за попытки дестабилизации в стране, поддержку действий РФ на Украине, за "предательство родины" и сепаратизм."Учитывая, что в Молдавии более 40% русскоязычных — это и жители Гагаузии, и жители Приднестровья, и многие жители севера республики, и беря во внимание пункт 2 статьи 13 Конституции страны, где говорится, что "государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка", считаем, что необходимость поддержки русского языка со стороны президента полностью соответствует озвученным Санду устремлениям по предотвращению сепаратизма", - написал парламентарий в понедельник в своем Telegram-канале.Петров также выразил уверенность, что власти Молдавии должны сформировать делегацию на высшем уровне, которая бы инициировала переговоры с руководством России."Молдавия член СНГ и наблюдатель в ЕАЭС. Для реализации действенных мер ради улучшения жизни граждан, о которых так заботится президент, в экстренном порядке необходимо сформировать делегацию государственных чиновников высшего уровня для проведения переговоров с руководством России о предоставлении республике специальных цен на энергоресурсы, а также об открытии полноценного доступа нашей сельскохозяйственной, винно-коньячной и другой продукции и услуг на рынок Российской Федерации, других стран СНГ и Евразийского экономического союза", - считает Петров.Политик также предложил президенту посодействовать упразднению школьного курса "История румын" и ввести вместо него предмет "История Молдовы", а также прекратить спекуляции вокруг государственного языка."В Конституции страны однозначно сказано, что наш государственный язык страны — молдавский, а не румынский. По какой причине мы, граждане Молдавии, должны изучать историю другого народа и говорить на языке чужого государства?! Этот риторический вопрос актуален вот уже более 30 лет…", - заявил Петров.Депутат выразил надежду, что обозначенные инициативы и меры эффективно скажутся "на укреплении молдавской государственности, суверенитета, территориальной целостности и позволят значительно повысить уровень жизни жителей многонациональной Молдавии.Летом на фоне роста цен на энергоносители в Гагаузской автономии прошли акции протеста. Группа местных депутатов обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам.После этого Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, которых хотят запугать.

https://ria.ru/20220926/kishinev-1819562495.html

https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815908857.html

https://ria.ru/20220828/moldaviya-1812685375.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, гагаузия, евразийский экономический союз, снг