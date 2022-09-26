https://ria.ru/20220926/frantsiya-1819656623.html

Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ

Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 26.09.2022

Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ

Во Франции некоторые жилищные товарищества поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ, сообщает France TV. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:39

2022-09-26T21:39

2022-09-26T22:05

франция

ницца

санкции в отношении россии

в мире

природный газ

европа

евросоюз

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Во Франции некоторые жилищные товарищества поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ, сообщает France TV.Так, собственники одного из товариществ в Ницце, отвечающие за бухгалтерию, обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления дома грядущей зимой из-за новых цен на газ, выставленных поставщиком.Многие люди отказываются закупать голубое топливо по обновленному тарифу, понимая, что не смогут расплатиться.По информации управляющего домом, годовой тариф на газ вырос с 684 тысяч евро до чуть более миллиона.Некоторые жители убеждены, что их может спасти только радикальное решение — отключение дома от центрального отопления. В итоге все больше собственников начинают задумываться о покупке электрических обогревателей.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220924/gaz-1819119009.html

https://ria.ru/20220926/germaniya-1819587096.html

франция

ницца

европа

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

франция, ницца, санкции в отношении россии, в мире, природный газ, европа, евросоюз