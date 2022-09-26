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Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 26.09.2022
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Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ
Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 26.09.2022
Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ
Во Франции некоторые жилищные товарищества поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ, сообщает France TV. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:39
2022-09-26T22:05
франция
ницца
санкции в отношении россии
в мире
природный газ
европа
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Во Франции некоторые жилищные товарищества поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ, сообщает France TV.Так, собственники одного из товариществ в Ницце, отвечающие за бухгалтерию, обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления дома грядущей зимой из-за новых цен на газ, выставленных поставщиком.Многие люди отказываются закупать голубое топливо по обновленному тарифу, понимая, что не смогут расплатиться.По информации управляющего домом, годовой тариф на газ вырос с 684 тысяч евро до чуть более миллиона.Некоторые жители убеждены, что их может спасти только радикальное решение — отключение дома от центрального отопления. В итоге все больше собственников начинают задумываться о покупке электрических обогревателей.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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франция, ницца, санкции в отношении россии, в мире, природный газ, европа, евросоюз
Франция, Ницца, Санкции в отношении России, В мире, Природный газ, Европа, Евросоюз
21:39 26.09.2022 (обновлено: 22:05 26.09.2022)
 
Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ

France TV: высокие тарифы на газ вынуждают французов отключать дома от отопления

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкТермометр системы отопления
Термометр системы отопления - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Термометр системы отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Во Франции некоторые жилищные товарищества поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ, сообщает France TV.
Так, собственники одного из товариществ в Ницце, отвечающие за бухгалтерию, обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления дома грядущей зимой из-за новых цен на газ, выставленных поставщиком.
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Многие люди отказываются закупать голубое топливо по обновленному тарифу, понимая, что не смогут расплатиться.

"Размер нашего взноса — 7 669 евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идет, а ничего не происходит", — заявил один из собственников.

По информации управляющего домом, годовой тариф на газ вырос с 684 тысяч евро до чуть более миллиона.
Некоторые жители убеждены, что их может спасти только радикальное решение — отключение дома от центрального отопления. В итоге все больше собственников начинают задумываться о покупке электрических обогревателей.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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