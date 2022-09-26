21:39 26.09.2022 (обновлено: 22:05 26.09.2022)
Во Франции решились на радикальные меры из-за высоких цен на газ
France TV: высокие тарифы на газ вынуждают французов отключать дома от отопления
Термометр системы отопления. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Во Франции некоторые жилищные товарищества поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ, сообщает France TV.
Так, собственники одного из товариществ в Ницце, отвечающие за бухгалтерию, обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления дома грядущей зимой из-за новых цен на газ, выставленных поставщиком.
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Многие люди отказываются закупать голубое топливо по обновленному тарифу, понимая, что не смогут расплатиться.
"Размер нашего взноса — 7 669 евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идет, а ничего не происходит", — заявил один из собственников.
По информации управляющего домом, годовой тариф на газ вырос с 684 тысяч евро до чуть более миллиона.
Некоторые жители убеждены, что их может спасти только радикальное решение — отключение дома от центрального отопления. В итоге все больше собственников начинают задумываться о покупке электрических обогревателей.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.