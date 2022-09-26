13:07 26.09.2022 (обновлено: 13:27 26.09.2022)
Германия готовится ввести лимит цен на электричество осенью, пишут СМИ
WSJ: Германия введет лимит цен на электричество осенью, если эту меру не согласуют в ЕС
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ФРГ готовится ввести лимит цен на электричество этой осенью, если эта мера не будет согласована на уровне ЕС, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в кабмине.
"Германия готовится ввести лимит цен на электричество в стране этой осенью, если ЕС не сможет согласовать подобную меру для всего блока", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что в отличие от Франции, где из-за введенного лимита цен ограничивается сумма, которую энергокомпании могут взимать у пользователей, в ФРГ намерены ввести налог на энергопроизводителей, которые взимают с пользователей сумму выше установленной. После этого полученные от налога деньги планируется направлять операторам - компаниям, которые продают энергетику конечным пользователям - что позволит им снизить цены.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.