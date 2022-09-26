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Германия готовится ввести лимит цен на электричество осенью, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2022
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Германия готовится ввести лимит цен на электричество осенью, пишут СМИ
Германия готовится ввести лимит цен на электричество осенью, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2022
Германия готовится ввести лимит цен на электричество осенью, пишут СМИ
ФРГ готовится ввести лимит цен на электричество этой осенью, если эта мера не будет согласована на уровне ЕС, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:07
2022-09-26T13:27
германия
евросоюз
электричество
россия
в мире
природный газ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ФРГ готовится ввести лимит цен на электричество этой осенью, если эта мера не будет согласована на уровне ЕС, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в кабмине.Отмечается, что в отличие от Франции, где из-за введенного лимита цен ограничивается сумма, которую энергокомпании могут взимать у пользователей, в ФРГ намерены ввести налог на энергопроизводителей, которые взимают с пользователей сумму выше установленной. После этого полученные от налога деньги планируется направлять операторам - компаниям, которые продают энергетику конечным пользователям - что позволит им снизить цены.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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германия, евросоюз, электричество, россия, в мире, природный газ
Германия, Евросоюз, Электричество, Россия, В мире, Природный газ
13:07 26.09.2022 (обновлено: 13:27 26.09.2022)
 
Германия готовится ввести лимит цен на электричество осенью, пишут СМИ

WSJ: Германия введет лимит цен на электричество осенью, если эту меру не согласуют в ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ФРГ готовится ввести лимит цен на электричество этой осенью, если эта мера не будет согласована на уровне ЕС, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в кабмине.
"Германия готовится ввести лимит цен на электричество в стране этой осенью, если ЕС не сможет согласовать подобную меру для всего блока", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что в отличие от Франции, где из-за введенного лимита цен ограничивается сумма, которую энергокомпании могут взимать у пользователей, в ФРГ намерены ввести налог на энергопроизводителей, которые взимают с пользователей сумму выше установленной. После этого полученные от налога деньги планируется направлять операторам - компаниям, которые продают энергетику конечным пользователям - что позволит им снизить цены.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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