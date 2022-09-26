https://ria.ru/20220926/doroga-1819452456.html

В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу

В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу - РИА Новости, 26.09.2022

В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу

Реконструированную дорогу ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае, в понедельник дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:08

2022-09-26T11:08

2022-09-26T11:41

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Реконструированную дорогу ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае, в понедельник дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1 губернатор Михаил Дегтярев."В Хабаровском районе введена в эксплуатацию реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1, средства получены в рамках Национального "туристического" проекта. Ее протяженность почти три километра", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после церемонии.По данным краевых властей, обновляли автомагистраль по региональному проекту "Развитие туристической инфраструктуры Хабаровского края" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Стоимость работ составила почти 188 миллионов рублей, из них свыше 144 - средства федерального бюджета. Реконструкция стартовала в июне 2021 года.Губернатор отметил, что благодаря всем государственным программам и бюджетам всех уровней с начала года уже приведено в порядок более 220 километров автомагистралей в регионе."Всего же до конца 2022 года в Хабаровском крае будет отремонтировано 259 километров дорог: местного значения – 100 километров, краевого – 60 километров и 99 километров федеральных трасс. В планах следующего периода – 278 километра", - уточнил глава региона.По словам Дегтярева, власти региона используют все механизмы, в том числе государственно-частное партнерство, для строительства автотрасс. Так, в июле был введен в эксплуатацию крупнейший объект на востоке России – "Обход Хабаровска"."Кроме этого, нам удалось добиться включения в состав опорной сети автомобильных дорог России участок "Селихино – Николаевск-на-Амуре". Сюда же вошли 207 мостов до села Селихино", - рассказал Дегтярев.По мнению главы региона, обновление, строительство дорог и развитие прилегающей инфраструктуры – одни из основных факторов, от которых зависит качество жизни граждан и рост экономики."Будут дороги – будет движение по всему краю", - заключил Дегтярев.

https://ria.ru/20220926/priamure-1819433495.html

https://ria.ru/20220922/mosty-1818791574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, хабаровский край, михаил дегтярев, хабаровский район