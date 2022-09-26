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В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу - РИА Новости, 26.09.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220926/doroga-1819452456.html
В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу
В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу - РИА Новости, 26.09.2022
В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу
Реконструированную дорогу ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае, в понедельник дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:08
2022-09-26T11:41
хабаровский край
общество
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский район
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ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Реконструированную дорогу ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае, в понедельник дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1 губернатор Михаил Дегтярев."В Хабаровском районе введена в эксплуатацию реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1, средства получены в рамках Национального "туристического" проекта. Ее протяженность почти три километра", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после церемонии.По данным краевых властей, обновляли автомагистраль по региональному проекту "Развитие туристической инфраструктуры Хабаровского края" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Стоимость работ составила почти 188 миллионов рублей, из них свыше 144 - средства федерального бюджета. Реконструкция стартовала в июне 2021 года.Губернатор отметил, что благодаря всем государственным программам и бюджетам всех уровней с начала года уже приведено в порядок более 220 километров автомагистралей в регионе."Всего же до конца 2022 года в Хабаровском крае будет отремонтировано 259 километров дорог: местного значения – 100 километров, краевого – 60 километров и 99 километров федеральных трасс. В планах следующего периода – 278 километра", - уточнил глава региона.По словам Дегтярева, власти региона используют все механизмы, в том числе государственно-частное партнерство, для строительства автотрасс. Так, в июле был введен в эксплуатацию крупнейший объект на востоке России – "Обход Хабаровска"."Кроме этого, нам удалось добиться включения в состав опорной сети автомобильных дорог России участок "Селихино – Николаевск-на-Амуре". Сюда же вошли 207 мостов до села Селихино", - рассказал Дегтярев.По мнению главы региона, обновление, строительство дорог и развитие прилегающей инфраструктуры – одни из основных факторов, от которых зависит качество жизни граждан и рост экономики."Будут дороги – будет движение по всему краю", - заключил Дегтярев.
https://ria.ru/20220926/priamure-1819433495.html
https://ria.ru/20220922/mosty-1818791574.html
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общество, хабаровский край, михаил дегтярев, хабаровский район
Хабаровский край, Общество, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский район
11:08 26.09.2022 (обновлено: 11:41 26.09.2022)
 
В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу

Губернатор Дегтярев: реконструированную дорогу ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Реконструированную дорогу ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае, в понедельник дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1 губернатор Михаил Дегтярев.
Хабаровском районе введена в эксплуатацию реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1, средства получены в рамках Национального "туристического" проекта. Ее протяженность почти три километра", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после церемонии.
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По данным краевых властей, обновляли автомагистраль по региональному проекту "Развитие туристической инфраструктуры Хабаровского края" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Стоимость работ составила почти 188 миллионов рублей, из них свыше 144 - средства федерального бюджета. Реконструкция стартовала в июне 2021 года.
Губернатор отметил, что благодаря всем государственным программам и бюджетам всех уровней с начала года уже приведено в порядок более 220 километров автомагистралей в регионе.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяРеконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1 в Хабаровском крае
Реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1 в Хабаровском крае
1 из 2
Реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1 в Хабаровском крае
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяРеконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1 в Хабаровском крае
Реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1 в Хабаровском крае
2 из 2
Реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1 в Хабаровском крае
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
1 из 2
Реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1 в Хабаровском крае
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
2 из 2
Реконструированная автомобильная дорога в окрестностях села Воронежское-1 в Хабаровском крае
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
"Всего же до конца 2022 года в Хабаровском крае будет отремонтировано 259 километров дорог: местного значения – 100 километров, краевого – 60 километров и 99 километров федеральных трасс. В планах следующего периода – 278 километра", - уточнил глава региона.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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На Кубани строят восемь мостов
По словам Дегтярева, власти региона используют все механизмы, в том числе государственно-частное партнерство, для строительства автотрасс. Так, в июле был введен в эксплуатацию крупнейший объект на востоке России – "Обход Хабаровска".
"Кроме этого, нам удалось добиться включения в состав опорной сети автомобильных дорог России участок "Селихино – Николаевск-на-Амуре". Сюда же вошли 207 мостов до села Селихино", - рассказал Дегтярев.
По мнению главы региона, обновление, строительство дорог и развитие прилегающей инфраструктуры – одни из основных факторов, от которых зависит качество жизни граждан и рост экономики.
"Будут дороги – будет движение по всему краю", - заключил Дегтярев.
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Хабаровский крайОбществоХабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровский район
 
 
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