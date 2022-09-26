15:14 26.09.2022 (обновлено: 15:24 26.09.2022)
В Старобельске два человека получили ранения при обстреле из HIMARS
Представительство ЛНР: два человека получили ранения в Старобельске при обстреле из HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Старобельск в Луганской Народной Республике, пострадали два мирных жителя, разрушен магазин, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.25 (совпадает с мск) - по населенному пункту Старобельск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела два мирных жителя получили ранения, разрушен магазин", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что украинские войска в понедельник выпустили по центру Старобельска два снаряда, есть разрушения.
Старобельск находится менее чем в 100 километрах к северу от Луганска. О его освобождении от украинских войск сообщили 3 марта, а 3 июля министерство обороны РФ доложило о полном освобождении Луганской Народной Республики.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.