https://ria.ru/20220926/donbass-1819491442.html

Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители

Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители

При обстреле Красного Лимана со стороны украинской армии погибли мирные жители, сообщается Telegram-канале Народной милиции ДНР. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:38

2022-09-26T12:38

2022-09-26T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. При обстреле Красного Лимана со стороны украинской армии погибли мирные жители, сообщается Telegram-канале Народной милиции ДНР."Артиллерийские снаряды попали в продуктовый магазин и автомобиль, в результате чего были убиты мирные жители Красного Лимана", — говорится в публикации.Красный Лиман — это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в мае.В последние недели в этом районе идут ожесточенные бои. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы, и это направление остается самым сложным участком фронта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

красный лиман

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс