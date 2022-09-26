https://ria.ru/20220926/donbass-1819491442.html
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители
При обстреле Красного Лимана со стороны украинской армии погибли мирные жители, сообщается Telegram-канале Народной милиции ДНР. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:38
2022-09-26T12:38
2022-09-26T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. При обстреле Красного Лимана со стороны украинской армии погибли мирные жители, сообщается Telegram-канале Народной милиции ДНР."Артиллерийские снаряды попали в продуктовый магазин и автомобиль, в результате чего были убиты мирные жители Красного Лимана", — говорится в публикации.Красный Лиман — это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в мае.В последние недели в этом районе идут ожесточенные бои. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы, и это направление остается самым сложным участком фронта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
12:38 26.09.2022 (обновлено: 14:21 26.09.2022)
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители
Народная милиция ДНР: украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители