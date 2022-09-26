Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/donbass-1819491442.html
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители
При обстреле Красного Лимана со стороны украинской армии погибли мирные жители, сообщается Telegram-канале Народной милиции ДНР. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:38
2022-09-26T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818615720_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c2fef0d1a716c7f753a87607334dd3c.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. При обстреле Красного Лимана со стороны украинской армии погибли мирные жители, сообщается Telegram-канале Народной милиции ДНР."Артиллерийские снаряды попали в продуктовый магазин и автомобиль, в результате чего были убиты мирные жители Красного Лимана", — говорится в публикации.Красный Лиман — это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в мае.В последние недели в этом районе идут ожесточенные бои. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы, и это направление остается самым сложным участком фронта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
красный лиман
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818615720_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7b896ef344e5027c3cf3cceb145a3dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
12:38 26.09.2022 (обновлено: 14:21 26.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители

Народная милиция ДНР: украинские войска обстреляли Красный Лиман, погибли мирные жители

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. При обстреле Красного Лимана со стороны украинской армии погибли мирные жители, сообщается Telegram-канале Народной милиции ДНР.
"Артиллерийские снаряды попали в продуктовый магазин и автомобиль, в результате чего были убиты мирные жители Красного Лимана", — говорится в публикации.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
Красный Лиман — это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в мае.
В последние недели в этом районе идут ожесточенные бои. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы, и это направление остается самым сложным участком фронта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала