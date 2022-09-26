https://ria.ru/20220926/donbass-1819436654.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку, Яковлевке и Макеевке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:17

2022-09-26T10:17

2022-09-26T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Яковлевке и Макеевке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Украинские войска не прекращают обстреливать территорию ДНР и в четвертый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 09.32 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 9.35 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецк (днр)

макеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина