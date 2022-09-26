Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Яковлевке и Макеевке 13 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Яковлевке и Макеевке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Украинские войска не прекращают обстреливать территорию ДНР и в четвертый день референдума о вхождении в состав России.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 09.32 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 9.35 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.