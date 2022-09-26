https://ria.ru/20220926/donbass-1819432616.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:47
2022-09-26T09:47
2022-09-26T09:47
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.10 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Калининскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 8.52 мск - по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров и в 8.55 мск - по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов