https://ria.ru/20220926/donbass-1819432616.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:47

2022-09-26T09:47

2022-09-26T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.10 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Калининскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 8.52 мск - по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров и в 8.55 мск - по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецк (днр)

макеевка

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина, вооруженные силы украины, донбасс