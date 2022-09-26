https://ria.ru/20220926/donbass-1819422571.html

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 354 боеприпаса по 10 населенным пунктам, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:12

2022-09-26T09:12

2022-09-26T09:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 354 боеприпаса по 10 населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 354 единицы различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска применяли артиллерию калибрами 155, 152, 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов, включая Донецк. По данным ведомства, ранения при этом получили пять мирных жителей.В предыдущие сутки представительство зафиксировало 60 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины