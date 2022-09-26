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Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/donbass-1819422571.html
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 354 боеприпаса по 10 населенным пунктам, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:12
2022-09-26T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 354 боеприпаса по 10 населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 354 единицы различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска применяли артиллерию калибрами 155, 152, 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов, включая Донецк. По данным ведомства, ранения при этом получили пять мирных жителей.В предыдущие сутки представительство зафиксировало 60 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:12 26.09.2022 (обновлено: 09:43 26.09.2022)
 
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 350 боеприпасов по республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 354 боеприпаса по 10 населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 354 единицы различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Отмечается, что украинские войска применяли артиллерию калибрами 155, 152, 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов, включая Донецк. По данным ведомства, ранения при этом получили пять мирных жителей.
В предыдущие сутки представительство зафиксировало 60 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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