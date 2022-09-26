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На Кубани люди приходили в военкомат без выданной повестки - РИА Новости, 26.09.2022
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На Кубани люди приходили в военкомат без выданной повестки
На Кубани люди приходили в военкомат без выданной повестки - РИА Новости, 26.09.2022
На Кубани люди приходили в военкомат без выданной повестки
Военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов рассказал, что все задания по частичной мобилизации выполняются, в первый день вместо запланированных... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:11
2022-09-26T19:48
общество
краснодарский край
частичная мобилизация в россии
россия
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов рассказал, что все задания по частичной мобилизации выполняются, в первый день вместо запланированных пятисот призывников в военкоматы пришла 1000 человек, многие - добровольцы, сообщили в администрации региона."В первые дни мобилизации были определенные вопросы и недочеты, но ситуацию выровняли, стараемся призывать только тех, кто имеет необходимую военно-учетную специальность. Особо отмечу, что жители Кубани остаются патриотами в высшем значении этого слова. Согласно плану первого дня мобилизации, должны были призвать 500 человек, а в военкоматы пришли порядка тысячи человек. И большинство не по повесткам – добровольцы. Мы развернули пункты временного пребывания, чтобы разместить людей", – передает пресс-служба слова Кузнецова.Ранее в оперативном штабе Краснодарского края пообещали, что по каждому случаю жалоб или информации на горячей линии обязательно будет проверка. Если информация о нарушении при мобилизации подтверждается, мобилизованный будет возвращен из военной части к месту жительства.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819620852.html
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общество, краснодарский край, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Краснодарский край, Частичная мобилизация в России, Россия
19:11 26.09.2022 (обновлено: 19:48 26.09.2022)
 
На Кубани люди приходили в военкомат без выданной повестки

Военком Кузнецов: на Кубани пришло больше призывников, чем планировалось повесток

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в медиабанкМобилизованные жители принимают присягу
Мобилизованные жители принимают присягу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Мобилизованные жители принимают присягу. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов рассказал, что все задания по частичной мобилизации выполняются, в первый день вместо запланированных пятисот призывников в военкоматы пришла 1000 человек, многие - добровольцы, сообщили в администрации региона.
"В первые дни мобилизации были определенные вопросы и недочеты, но ситуацию выровняли, стараемся призывать только тех, кто имеет необходимую военно-учетную специальность. Особо отмечу, что жители Кубани остаются патриотами в высшем значении этого слова. Согласно плану первого дня мобилизации, должны были призвать 500 человек, а в военкоматы пришли порядка тысячи человек. И большинство не по повесткам – добровольцы. Мы развернули пункты временного пребывания, чтобы разместить людей", – передает пресс-служба слова Кузнецова.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края пообещали, что по каждому случаю жалоб или информации на горячей линии обязательно будет проверка. Если информация о нарушении при мобилизации подтверждается, мобилизованный будет возвращен из военной части к месту жительства.
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