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Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 110 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:44
2022-09-26T19:44
2022-09-26T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 110 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 110 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток", ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: украинские военные за сутки выпустили более 110 снарядов по ДНР