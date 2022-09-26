https://ria.ru/20220926/dnr-1819637310.html

Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 110 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:44

2022-09-26T19:44

2022-09-26T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 110 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 110 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток", ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк