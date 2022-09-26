https://ria.ru/20220926/dialog-1819527349.html

В МИД заявили, что Россия не прекращала диалог с США

В МИД заявили, что Россия не прекращала диалог с США - РИА Новости, 26.09.2022

В МИД заявили, что Россия не прекращала диалог с США

Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:24

2022-09-26T14:24

2022-09-26T14:28

россия

сша

сергей рябков

джейк салливан

украина

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы не прекращали диалог с США, в том числе и по этой тематике", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, комментируя контакты по ядерным вопросам.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.

https://ria.ru/20220923/pokazy-1819077232.html

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россия, сша, сергей рябков, джейк салливан, украина