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В МИД заявили, что Россия не прекращала диалог с США - РИА Новости, 26.09.2022
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В МИД заявили, что Россия не прекращала диалог с США
В МИД заявили, что Россия не прекращала диалог с США - РИА Новости, 26.09.2022
В МИД заявили, что Россия не прекращала диалог с США
Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:24
2022-09-26T14:28
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы не прекращали диалог с США, в том числе и по этой тематике", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, комментируя контакты по ядерным вопросам.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.
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россия, сша, сергей рябков, джейк салливан, украина
Россия, США, Сергей Рябков, Джейк Салливан, Украина
14:24 26.09.2022 (обновлено: 14:28 26.09.2022)
 
В МИД заявили, что Россия не прекращала диалог с США

Замглавы МИД Рябков: Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы не прекращали диалог с США, в том числе и по этой тематике", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, комментируя контакты по ядерным вопросам.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 21:22
Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе"
 
РоссияСШАСергей РябковДжейк СалливанУкраина
 
 
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