https://ria.ru/20220926/deti-1819647009.html
Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко
Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко - РИА Новости, 26.09.2022
Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко
МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО ТРАНСПОРТИРОВКА В МОСКВУ ПОСТРАДАВШИХ В ИЖЕВСКЕ ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ВТОРНИК: СЕГОДНЯ НУЖНО СТАБИЛИЗОВАТЬ ИХ СОСТОЯНИЕ - РИА Новости РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:26
2022-09-26T20:26
2022-09-26T20:26
ижевск
москва
стрельба в школе в ижевске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО ТРАНСПОРТИРОВКА В МОСКВУ ПОСТРАДАВШИХ В ИЖЕВСКЕ ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ВТОРНИК: СЕГОДНЯ НУЖНО СТАБИЛИЗОВАТЬ ИХ СОСТОЯНИЕ - РИА Новости
ижевск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, москва, стрельба в школе в ижевске
Ижевск, Москва, Стрельба в школе в Ижевске
Материал дополняется
Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко
Мурашко: пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, после стабилизации