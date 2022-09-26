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Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко - РИА Новости, 26.09.2022
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Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко
Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко - РИА Новости, 26.09.2022
Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко
МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО ТРАНСПОРТИРОВКА В МОСКВУ ПОСТРАДАВШИХ В ИЖЕВСКЕ ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ВТОРНИК: СЕГОДНЯ НУЖНО СТАБИЛИЗОВАТЬ ИХ СОСТОЯНИЕ - РИА Новости РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:26
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ижевск
москва
стрельба в школе в ижевске
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МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО ТРАНСПОРТИРОВКА В МОСКВУ ПОСТРАДАВШИХ В ИЖЕВСКЕ ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ВТОРНИК: СЕГОДНЯ НУЖНО СТАБИЛИЗОВАТЬ ИХ СОСТОЯНИЕ - РИА Новости
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ижевск, москва, стрельба в школе в ижевске
Ижевск, Москва, Стрельба в школе в Ижевске
Материал дополняется
20:26 26.09.2022
 
Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко

Мурашко: пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, после стабилизации

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО ТРАНСПОРТИРОВКА В МОСКВУ ПОСТРАДАВШИХ В ИЖЕВСКЕ ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ВТОРНИК: СЕГОДНЯ НУЖНО СТАБИЛИЗОВАТЬ ИХ СОСТОЯНИЕ - РИА Новости
 
ИжевскМоскваСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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