https://ria.ru/20220926/deti-1819647009.html

Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко

Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко - РИА Новости, 26.09.2022

Пострадавших в Ижевске детей привезут в Москву во вторник, сообщил Мурашко

МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО ТРАНСПОРТИРОВКА В МОСКВУ ПОСТРАДАВШИХ В ИЖЕВСКЕ ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ВТОРНИК: СЕГОДНЯ НУЖНО СТАБИЛИЗОВАТЬ ИХ СОСТОЯНИЕ - РИА Новости РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:26

2022-09-26T20:26

2022-09-26T20:26

ижевск

москва

стрельба в школе в ижевске

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МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО ТРАНСПОРТИРОВКА В МОСКВУ ПОСТРАДАВШИХ В ИЖЕВСКЕ ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ВТОРНИК: СЕГОДНЯ НУЖНО СТАБИЛИЗОВАТЬ ИХ СОСТОЯНИЕ - РИА Новости

ижевск

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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