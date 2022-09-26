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Гигантский бриллиант выставят на торги в Швейцарии

Гигантский бриллиант выставят на торги в Швейцарии - РИА Новости, 26.09.2022

Гигантский бриллиант выставят на торги в Швейцарии

Гигантский розовый бриллиант Fortune Pink весом 18,18 карата в ноябре будет выставлен на торги в Женеве, сообщает Франс Пресс со ссылкой на аукционный дом... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:39

2022-09-26T17:39

2022-09-26T17:59

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ЖЕНЕВА, 26 сен — РИА Новости. Гигантский розовый бриллиант Fortune Pink весом 18,18 карата в ноябре будет выставлен на торги в Женеве, сообщает Франс Пресс со ссылкой на аукционный дом Christie's.Он "может быть продан за 35 миллионов долларов, или 36 миллионов евро, объявил в понедельник дом Christie's", пишет агентство.Christie's уточняет, что этот драгоценный камень — самый крупный розовый бриллиант грушевидной огранки такого качества, когда-либо выставленный на аукцион.

https://ria.ru/20220708/dylan-1801284526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, женева (город), аукцион