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Гигантский бриллиант выставят на торги в Швейцарии - РИА Новости, 26.09.2022
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Культура
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Гигантский бриллиант выставят на торги в Швейцарии
Гигантский бриллиант выставят на торги в Швейцарии - РИА Новости, 26.09.2022
Гигантский бриллиант выставят на торги в Швейцарии
Гигантский розовый бриллиант Fortune Pink весом 18,18 карата в ноябре будет выставлен на торги в Женеве, сообщает Франс Пресс со ссылкой на аукционный дом... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:39
2022-09-26T17:59
культура
новости культуры
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аукцион
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ЖЕНЕВА, 26 сен — РИА Новости. Гигантский розовый бриллиант Fortune Pink весом 18,18 карата в ноябре будет выставлен на торги в Женеве, сообщает Франс Пресс со ссылкой на аукционный дом Christie's.Он "может быть продан за 35 миллионов долларов, или 36 миллионов евро, объявил в понедельник дом Christie's", пишет агентство.Christie's уточняет, что этот драгоценный камень — самый крупный розовый бриллиант грушевидной огранки такого качества, когда-либо выставленный на аукцион.
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новости культуры, женева (город), аукцион
Культура, Новости культуры, Женева (город), Аукцион
17:39 26.09.2022 (обновлено: 17:59 26.09.2022)
 
Гигантский бриллиант выставят на торги в Швейцарии

Гигантский бриллиант выставят на торги в Женеве с эстимейтом 35 миллионов долларов

© AFP 2022 / Fabrice CoffriniГигантский розовый бриллиант Fortune Pink весом 18,18 карата
Гигантский розовый бриллиант Fortune Pink весом 18,18 карата - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
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ЖЕНЕВА, 26 сен — РИА Новости. Гигантский розовый бриллиант Fortune Pink весом 18,18 карата в ноябре будет выставлен на торги в Женеве, сообщает Франс Пресс со ссылкой на аукционный дом Christie's.
Он "может быть продан за 35 миллионов долларов, или 36 миллионов евро, объявил в понедельник дом Christie's", пишет агентство.
Christie's уточняет, что этот драгоценный камень — самый крупный розовый бриллиант грушевидной огранки такого качества, когда-либо выставленный на аукцион.
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