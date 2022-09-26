https://ria.ru/20220926/bolgariya-1819607607.html
СМИ: болгарским атомщикам разрешили сотрудничать с российскими компаниями
СМИ: болгарским атомщикам разрешили сотрудничать с российскими компаниями - РИА Новости, 26.09.2022
СМИ: болгарским атомщикам разрешили сотрудничать с российскими компаниями
Правительство Болгарии разрешило представителям атомной промышленности страны сотрудничать с российскими компаниями, невзирая на санкции, сообщает издание "24... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:53
2022-09-26T17:53
2022-09-26T17:54
россия
болгария
аэс "козлодуй"
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство Болгарии разрешило представителям атомной промышленности страны сотрудничать с российскими компаниями, невзирая на санкции, сообщает издание "24 часа".Правительственное решение касается Национальной электрической компании и АЭС "Козлодуй" и основано на специальном исключении, которое Евросоюз предоставил Болгарии, согласно регламенту исполнения ограничительных мер против России.На прошлой неделе один из реакторов АЭС "Козлодуй" был остановлен на плановый ежегодный ремонт. В указе болгарского совмина отмечается, что многие необходимые для него комплектующие могут предоставить только компании из РФ. Речь в частности, идет о приводных стержнях производства компании АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"."Смена производителя приведет к тому, что стержни будут иметь другие технические характеристики, не совместимые с имеющимся оборудованием. Учитывая прямую связь стержней с обеспечением ядерной безопасности, смена производителя неприемлема", - говорится в постановлении.
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819386206.html
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россия, болгария, аэс "козлодуй", в мире, санкции в отношении россии
Россия, Болгария, АЭС "Козлодуй", В мире, Санкции в отношении России
17:53 26.09.2022 (обновлено: 17:54 26.09.2022)
СМИ: болгарским атомщикам разрешили сотрудничать с российскими компаниями
Издание "24 часа": болгарским атомщикам разрешили сотрудничать с российскими компаниями