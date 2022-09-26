Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Подмосковья с начала года направили почти 11 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил РИА Новости министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Всего в 2022 году в Подмосковье планируется завершить благоустройство 60 общественных пространств: скверы, пешеходные зоны, площади, парки, функциональные зоны в парках.
"В начале года мы анонсировали большую программу по созданию комфортной среды в Подмосковье. Всего на благоустройство общественных пространств направлено 10,9 миллиардов рублей. Это деньги из федерального, регионального и муниципального бюджетов", - сказал Хайкин.
Он добавил, что в число благоустроенных пространств вошли "Река времени" в Лобне, торговая площадь в Истре, Центральный парк в Пушкино, фонтанная площадь в Ногинске. Также он отметил, что немаловажным направлением работы стала установка детских игровых площадок по программе губернатора Московской области.
"Установка детских игровых площадок – это очень важная программа, которая реализуется в Подмосковье с 2013 года по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В этом году построим 199 игровых комплексов, на установку которых выделено 1,3 миллиарда рублей", - добавил Хайкин.