https://ria.ru/20220926/blagoustroystvo-1819583183.html

Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья

Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья - РИА Новости, 26.09.2022

Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья

очти 11 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил РИА Новости министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:45

2022-09-26T16:45

2022-09-26T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

общество

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Подмосковья с начала года направили почти 11 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил РИА Новости министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Всего в 2022 году в Подмосковье планируется завершить благоустройство 60 общественных пространств: скверы, пешеходные зоны, площади, парки, функциональные зоны в парках.Он добавил, что в число благоустроенных пространств вошли "Река времени" в Лобне, торговая площадь в Истре, Центральный парк в Пушкино, фонтанная площадь в Ногинске. Также он отметил, что немаловажным направлением работы стала установка детских игровых площадок по программе губернатора Московской области.

https://ria.ru/20220926/parki-1819439083.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), михаил хайкин, общество