Рейтинг@Mail.ru
Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220926/blagoustroystvo-1819583183.html
Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья
Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья - РИА Новости, 26.09.2022
Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья
очти 11 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил РИА Новости министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:45
2022-09-26T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Подмосковья с начала года направили почти 11 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил РИА Новости министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Всего в 2022 году в Подмосковье планируется завершить благоустройство 60 общественных пространств: скверы, пешеходные зоны, площади, парки, функциональные зоны в парках.Он добавил, что в число благоустроенных пространств вошли "Река времени" в Лобне, торговая площадь в Истре, Центральный парк в Пушкино, фонтанная площадь в Ногинске. Также он отметил, что немаловажным направлением работы стала установка детских игровых площадок по программе губернатора Московской области.
https://ria.ru/20220926/parki-1819439083.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), михаил хайкин, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Общество
16:45 26.09.2022
 

Почти 11 миллиардов рублей потратили на благоустройство Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Подмосковья с начала года направили почти 11 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил РИА Новости министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Всего в 2022 году в Подмосковье планируется завершить благоустройство 60 общественных пространств: скверы, пешеходные зоны, площади, парки, функциональные зоны в парках.
"В начале года мы анонсировали большую программу по созданию комфортной среды в Подмосковье. Всего на благоустройство общественных пространств направлено 10,9 миллиардов рублей. Это деньги из федерального, регионального и муниципального бюджетов", - сказал Хайкин.
Он добавил, что в число благоустроенных пространств вошли "Река времени" в Лобне, торговая площадь в Истре, Центральный парк в Пушкино, фонтанная площадь в Ногинске. Также он отметил, что немаловажным направлением работы стала установка детских игровых площадок по программе губернатора Московской области.
"Установка детских игровых площадок – это очень важная программа, которая реализуется в Подмосковье с 2013 года по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В этом году построим 199 игровых комплексов, на установку которых выделено 1,3 миллиарда рублей", - добавил Хайкин.
Отдыхающие в усадебном парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:25Новости Подмосковья
Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил ХайкинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала