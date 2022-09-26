https://ria.ru/20220926/bezopasnost-1819639174.html
Кравцов поручил усилить меры безопасности в школах
Кравцов поручил усилить меры безопасности в школах - РИА Новости, 26.09.2022
Кравцов поручил усилить меры безопасности в школах
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что даны соответствующие поручения об усилении мер безопасности в школах страны. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:53
2022-09-26T19:53
2022-09-26T20:16
россия
сергей кравцов
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что даны соответствующие поручения об усилении мер безопасности в школах страны."Уже соответствующие поручения даны", - ответил Кравцов на вопрос РИА Новости, будут ли усилены меры безопасности во всех школах России.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819621678.html
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россия, сергей кравцов, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Россия, Сергей Кравцов, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
19:53 26.09.2022 (обновлено: 20:16 26.09.2022)
Кравцов поручил усилить меры безопасности в школах
Министр просвещения Кравцов дал поручения усилить меры безопасности в школах