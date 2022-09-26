https://ria.ru/20220926/bezopasnost-1819639174.html

Кравцов поручил усилить меры безопасности в школах

Кравцов поручил усилить меры безопасности в школах - РИА Новости, 26.09.2022

Кравцов поручил усилить меры безопасности в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что даны соответствующие поручения об усилении мер безопасности в школах страны. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:53

2022-09-26T19:53

2022-09-26T20:16

россия

сергей кравцов

ижевск

стрельба в школе в ижевске

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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что даны соответствующие поручения об усилении мер безопасности в школах страны."Уже соответствующие поручения даны", - ответил Кравцов на вопрос РИА Новости, будут ли усилены меры безопасности во всех школах России.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819621678.html

россия

ижевск

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2022

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россия, сергей кравцов, ижевск, стрельба в школе в ижевске