11:49 26.09.2022 (обновлено: 14:40 26.09.2022)
Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно
Лукашенко заявил, что покинувшие Россию граждане попросятся пустить их обратно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
"Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов – ред.) выехали. Просятся назад (теперь – ред.). Большинство просит: заберите назад", - сказал Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал телеканал "Россия 24".
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
"Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 миллионов (человек) - мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тысяч. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут… И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та", - отметил Лукашенко.