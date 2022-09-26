https://ria.ru/20220926/belorussiya-1819469323.html

Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно

Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно - РИА Новости, 26.09.2022

Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:49

2022-09-26T11:49

2022-09-26T14:40

протесты в белоруссии

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну."Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов – ред.) выехали. Просятся назад (теперь – ред.). Большинство просит: заберите назад", - сказал Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал телеканал "Россия 24".Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии."Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 миллионов (человек) - мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тысяч. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут… И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20220926/oon-1819442970.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия