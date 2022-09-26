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Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно - РИА Новости, 26.09.2022
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220926/belorussiya-1819469323.html
Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно
Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно - РИА Новости, 26.09.2022
Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:49
2022-09-26T14:40
протесты в белоруссии
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну."Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов – ред.) выехали. Просятся назад (теперь – ред.). Большинство просит: заберите назад", - сказал Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал телеканал "Россия 24".Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии."Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 миллионов (человек) - мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тысяч. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут… И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та", - отметил Лукашенко.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
Протесты в Белоруссии, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
11:49 26.09.2022 (обновлено: 14:40 26.09.2022)
 
Лукашенко заявил, что многие уехавшие после 2020 года просятся обратно

Лукашенко заявил, что покинувшие Россию граждане попросятся пустить их обратно

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
"Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов – ред.) выехали. Просятся назад (теперь – ред.). Большинство просит: заберите назад", - сказал Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал телеканал "Россия 24".
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
"Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 миллионов (человек) - мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тысяч. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут… И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та", - отметил Лукашенко.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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