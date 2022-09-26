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Демократы США выступают против кандидатуры Байдена на выборах президента - РИА Новости, 26.09.2022
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Демократы США выступают против кандидатуры Байдена на выборах президента
Демократы США выступают против кандидатуры Байдена на выборах президента - РИА Новости, 26.09.2022
Демократы США выступают против кандидатуры Байдена на выборах президента
Больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры действующего президента Джо Байдена на следующих выборах главы... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:07
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры действующего президента Джо Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют данные совместного опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News.Согласно результатам опроса, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще - 75% из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35% опрошенных демократов.Как показал опрос, кандидатура бывшего американского президента Дональда Трампа оказалась более популярной среди сторонников его партии - 47% опрошенных республиканцев заявили, что поддержали бы его кандидатуру на президентских выборах, в то время как 46% высказались против.Опрос проводился по телефону с 18 по 21 сентября, в нем приняли участие 1006 человек. Статистическая погрешность составляет примерно 3,5 процентных пункта.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
09:07 26.09.2022 (обновлено: 09:15 26.09.2022)
 
Демократы США выступают против кандидатуры Байдена на выборах президента

Опрос: большинство демократов США против кандидатуры Байдена на предстоящих выборах

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры действующего президента Джо Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют данные совместного опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News.
Согласно результатам опроса, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще - 75% из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35% опрошенных демократов.
Как показал опрос, кандидатура бывшего американского президента Дональда Трампа оказалась более популярной среди сторонников его партии - 47% опрошенных республиканцев заявили, что поддержали бы его кандидатуру на президентских выборах, в то время как 46% высказались против.
Опрос проводился по телефону с 18 по 21 сентября, в нем приняли участие 1006 человек. Статистическая погрешность составляет примерно 3,5 процентных пункта.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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