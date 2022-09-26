https://ria.ru/20220926/bayden-1819421560.html

Демократы США выступают против кандидатуры Байдена на выборах президента

Демократы США выступают против кандидатуры Байдена на выборах президента - РИА Новости, 26.09.2022

Демократы США выступают против кандидатуры Байдена на выборах президента

Больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры действующего президента Джо Байдена на следующих выборах главы... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:07

2022-09-26T09:07

2022-09-26T09:15

в мире

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры действующего президента Джо Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют данные совместного опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News.Согласно результатам опроса, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще - 75% из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35% опрошенных демократов.Как показал опрос, кандидатура бывшего американского президента Дональда Трампа оказалась более популярной среди сторонников его партии - 47% опрошенных республиканцев заявили, что поддержали бы его кандидатуру на президентских выборах, в то время как 46% высказались против.Опрос проводился по телефону с 18 по 21 сентября, в нем приняли участие 1006 человек. Статистическая погрешность составляет примерно 3,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20220926/general-1819406303.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша