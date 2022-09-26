https://ria.ru/20220926/batalony-1819557001.html
Добровольческие батальоны из Запорожской области войдут в российские силы
Добровольческие батальоны из Запорожской области войдут в российские силы - РИА Новости, 26.09.2022
Добровольческие батальоны из Запорожской области войдут в российские силы
Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдут в состав ВС РФ и отправятся в зону спецоперации, сообщил глава... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:47
2022-09-26T15:47
2022-09-26T15:50
запорожская область
вооруженные силы рф
евгений балицкий
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдут в состав ВС РФ и отправятся в зону спецоперации, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.По его словам, все добровольцы пройдут соответствующую подготовку."Будет создано несколько рот... Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будут находиться здесь (в регионе) на постоянной основе, а остальные будут готовиться для того, чтобы потом быть приписаны к 58-й (общевойсковой) армии (РФ), пойдут защищать Родину", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, после подготовки они отправятся на передовую. "Военные уже решат - вторая или первая линия (будет), в зависимости от квалификации. Мы их полностью экипируем, вооружаем, они уже начали проходить подготовку", - отметил Балицкий.
https://ria.ru/20220926/zaporozhe-1819439336.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы рф, евгений балицкий, в мире
Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Евгений Балицкий, В мире
15:47 26.09.2022 (обновлено: 15:50 26.09.2022)
Добровольческие батальоны из Запорожской области войдут в российские силы
Балицкий: добровольческие батальоны из Запорожской области войдут в состав российских сил