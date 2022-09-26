https://ria.ru/20220926/aktsiya-1819534713.html

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 22 октября

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 22 октября - РИА Новости, 26.09.2022

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 22 октября

Акция "Зеленая суббота" по обмену предметами для хобби и творчества пройдет в Москве 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:43

2022-09-26T14:43

2022-09-26T14:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

общество

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" по обмену предметами для хобби и творчества пройдет в Москве 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте напомнили, что последняя акция "Зеленая суббота" прошла в Москве 24 сентября. Москвичи приносили на обмен лежанки, поводки, корма, переноски и игрушки для животных.Сообщается, что необменные вещи были переданы фонду "Собаки, которые любят", который на протяжении пяти лет помогает четырем муниципальным и 24 частным приютам, где сейчас содержится более 9,5 тысяч собак и кошек."Собаки и кошки, которые содержатся в приютах, доброжелательно настроены к людям, здоровы, привиты, стерилизованы, и все они ищут дом. Правительство Москвы поддерживает стремление москвичей забирать животных из приютов, ведь только так можно кардинально изменить ситуацию с безнадзорными животными. В связи с завершением дачного сезона мы также призываем всех дачников быть гуманными и благоразумными и не оставлять животных на улице. У них почти не остается шансов выжить", - заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, чьи слова приводят в пресс-службе.

https://ria.ru/20220824/aktsiya-1813161144.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, антон кульбачевский, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы