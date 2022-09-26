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"Зеленая суббота" пройдет в Москве 22 октября - РИА Новости, 26.09.2022
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"Зеленая суббота" пройдет в Москве 22 октября
"Зеленая суббота" пройдет в Москве 22 октября - РИА Новости, 26.09.2022
"Зеленая суббота" пройдет в Москве 22 октября
Акция "Зеленая суббота" по обмену предметами для хобби и творчества пройдет в Москве 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:43
2022-09-26T14:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
общество
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" по обмену предметами для хобби и творчества пройдет в Москве 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте напомнили, что последняя акция "Зеленая суббота" прошла в Москве 24 сентября. Москвичи приносили на обмен лежанки, поводки, корма, переноски и игрушки для животных.Сообщается, что необменные вещи были переданы фонду "Собаки, которые любят", который на протяжении пяти лет помогает четырем муниципальным и 24 частным приютам, где сейчас содержится более 9,5 тысяч собак и кошек."Собаки и кошки, которые содержатся в приютах, доброжелательно настроены к людям, здоровы, привиты, стерилизованы, и все они ищут дом. Правительство Москвы поддерживает стремление москвичей забирать животных из приютов, ведь только так можно кардинально изменить ситуацию с безнадзорными животными. В связи с завершением дачного сезона мы также призываем всех дачников быть гуманными и благоразумными и не оставлять животных на улице. У них почти не остается шансов выжить", - заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, чьи слова приводят в пресс-службе.
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москва, антон кульбачевский, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Общество, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
14:43 26.09.2022
 

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 22 октября

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Участники акции дарения вещей "Зеленая суббота"
Участники акции дарения вещей Зеленая суббота - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" по обмену предметами для хобби и творчества пройдет в Москве 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Следующая "Зеленая суббота" в Москве пройдет 22 октября. Она будет посвящена обмену предметами для хобби и творчеств", - сказано в сообщении.
В департаменте напомнили, что последняя акция "Зеленая суббота" прошла в Москве 24 сентября. Москвичи приносили на обмен лежанки, поводки, корма, переноски и игрушки для животных.
Сообщается, что необменные вещи были переданы фонду "Собаки, которые любят", который на протяжении пяти лет помогает четырем муниципальным и 24 частным приютам, где сейчас содержится более 9,5 тысяч собак и кошек.
"Собаки и кошки, которые содержатся в приютах, доброжелательно настроены к людям, здоровы, привиты, стерилизованы, и все они ищут дом. Правительство Москвы поддерживает стремление москвичей забирать животных из приютов, ведь только так можно кардинально изменить ситуацию с безнадзорными животными. В связи с завершением дачного сезона мы также призываем всех дачников быть гуманными и благоразумными и не оставлять животных на улице. У них почти не остается шансов выжить", - заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, чьи слова приводят в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийОбществоДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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