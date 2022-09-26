https://ria.ru/20220926/aktsiya-1819457866.html

Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из Украины и Турции

Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из Украины и Турции - РИА Новости, 26.09.2022

Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из Украины и Турции

Незаконная акция в Дагестане, которая прошла после объявления в РФ частичной мобилизации, координировалась через соцсети с Украины и из Турции, заявила член... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:25

2022-09-26T11:25

2022-09-26T11:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

турция

лига безопасного интернета

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Незаконная акция в Дагестане, которая прошла после объявления в РФ частичной мобилизации, координировалась через соцсети с Украины и из Турции, заявила член Общественной палаты РФ, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем официальном Telegram-канале призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью."Эта акция протеста полностью координировалась с территории Украины и территории Турции", — заявила Мизулина на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Мизулина уточнила, что злоумышленники из этих стран распространяли "экстремистские призывы и лозунги" через социальные сети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Путин на прошлой неделе выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ с 21 сентября, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220922/feyki-1818691835.html

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html

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украина

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, турция, лига безопасного интернета, частичная мобилизация в россии