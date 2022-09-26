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Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из Украины и Турции - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/aktsiya-1819457866.html
Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из Украины и Турции
Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из Украины и Турции - РИА Новости, 26.09.2022
Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из Украины и Турции
Незаконная акция в Дагестане, которая прошла после объявления в РФ частичной мобилизации, координировалась через соцсети с Украины и из Турции, заявила член... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:25
2022-09-26T11:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
лига безопасного интернета
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Незаконная акция в Дагестане, которая прошла после объявления в РФ частичной мобилизации, координировалась через соцсети с Украины и из Турции, заявила член Общественной палаты РФ, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем официальном Telegram-канале призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью."Эта акция протеста полностью координировалась с территории Украины и территории Турции", — заявила Мизулина на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Мизулина уточнила, что злоумышленники из этих стран распространяли "экстремистские призывы и лозунги" через социальные сети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Путин на прошлой неделе выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ с 21 сентября, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220922/feyki-1818691835.html
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россия, украина, турция, лига безопасного интернета, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Лига безопасного интернета, Частичная мобилизация в России
11:25 26.09.2022
 
Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из Украины и Турции

Мизулина: незаконную акцию в Дагестане координировали из соцсетей Украины и Турции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Незаконная акция в Дагестане, которая прошла после объявления в РФ частичной мобилизации, координировалась через соцсети с Украины и из Турции, заявила член Общественной палаты РФ, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем официальном Telegram-канале призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью.
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"Эта акция протеста полностью координировалась с территории Украины и территории Турции", — заявила Мизулина на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Мизулина уточнила, что злоумышленники из этих стран распространяли "экстремистские призывы и лозунги" через социальные сети.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Путин на прошлой неделе выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ с 21 сентября, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияЛига безопасного интернетаЧастичная мобилизация в России
 
 
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