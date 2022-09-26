https://ria.ru/20220926/aksenov-1819553169.html
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист - РИА Новости, 26.09.2022
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист
Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в понедельник в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:35
2022-09-26T15:35
2022-09-26T15:35
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в понедельник в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики и Севастополя резервисты.Ранее глава Крыма сообщил, что его сын призван в армию в рамках частичной мобилизации и уже отбыл в расположение воинской части."Да, именно так", – сказал Аксенов, отвечая на вопрос, находится ли в этой части его сын. "Мой сын уже присягу РФ принял, он в Вооруженных силах РФ отслужил, поэтому здесь", - добавил он.В понедельник в воинской части под Севастополем мобилизованные жители полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, приняли присягу на верность России.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819319081.html
россия
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей аксенов (политик), республика крым, частичная мобилизация в россии
Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Частичная мобилизация в России
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист
Глава Крыма Аксенов побывал в части, где проходит подготовку его сын-резервист