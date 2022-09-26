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Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист - РИА Новости, 26.09.2022
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Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист - РИА Новости, 26.09.2022
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист
Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в понедельник в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:35
2022-09-26T15:35
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в понедельник в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики и Севастополя резервисты.Ранее глава Крыма сообщил, что его сын призван в армию в рамках частичной мобилизации и уже отбыл в расположение воинской части."Да, именно так", – сказал Аксенов, отвечая на вопрос, находится ли в этой части его сын. "Мой сын уже присягу РФ принял, он в Вооруженных силах РФ отслужил, поэтому здесь", - добавил он.В понедельник в воинской части под Севастополем мобилизованные жители полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, приняли присягу на верность России.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819319081.html
россия
республика крым
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россия, сергей аксенов (политик), республика крым, частичная мобилизация в россии
Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Частичная мобилизация в России
15:35 26.09.2022
 
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист

Глава Крыма Аксенов побывал в части, где проходит подготовку его сын-резервист

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в понедельник в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики и Севастополя резервисты.
Ранее глава Крыма сообщил, что его сын призван в армию в рамках частичной мобилизации и уже отбыл в расположение воинской части.
"Да, именно так", – сказал Аксенов, отвечая на вопрос, находится ли в этой части его сын. "Мой сын уже присягу РФ принял, он в Вооруженных силах РФ отслужил, поэтому здесь", - добавил он.
В понедельник в воинской части под Севастополем мобилизованные жители полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, приняли присягу на верность России.
Военный билет в руках призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 13:47
В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымЧастичная мобилизация в России
 
 
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