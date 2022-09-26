https://ria.ru/20220926/aksenov-1819553169.html

Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист

Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист - РИА Новости, 26.09.2022

Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист

Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в понедельник в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:35

2022-09-26T15:35

2022-09-26T15:35

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в понедельник в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики и Севастополя резервисты.Ранее глава Крыма сообщил, что его сын призван в армию в рамках частичной мобилизации и уже отбыл в расположение воинской части."Да, именно так", – сказал Аксенов, отвечая на вопрос, находится ли в этой части его сын. "Мой сын уже присягу РФ принял, он в Вооруженных силах РФ отслужил, поэтому здесь", - добавил он.В понедельник в воинской части под Севастополем мобилизованные жители полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, приняли присягу на верность России.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819319081.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей аксенов (политик), республика крым, частичная мобилизация в россии