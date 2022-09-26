https://ria.ru/20220926/akkreditatsii-1819643244.html

Минцифры готовит запуск новой волны аккредитации IT-компаний

Минцифры готовит запуск новой волны аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 26.09.2022

Минцифры готовит запуск новой волны аккредитации IT-компаний

Минцифры РФ делает все возможное для запуска новой волны аккредитации IT-компаний, надеется, что запуск состоится до 15 октября, заявил глава министерства... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:09

2022-09-26T20:09

2022-09-26T20:37

экономика

максут шадаев

максим паршин

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минцифры РФ делает все возможное для запуска новой волны аккредитации IT-компаний, надеется, что запуск состоится до 15 октября, заявил глава министерства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли."Делаем все возможное, чтобы заново запустить аккредитацию IT-компаний в течение недели-двух", - сказал Шадаев. Глава Минцифры также добавил, что, "я надеюсь, что до 15 октября мы возобновим возможность аккредитации".В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ, а возобновление аккредитации начнется не позднее ноября.В конце августа Шадаев в кулуарах форума "Цифровая эволюция" заявил, что Минцифры рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год. Помимо этого, госкомпании и их "дочки" будут включаться в реестр, но не будут получать налоговые льготы.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819641064.html

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экономика, максут шадаев, максим паршин, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии