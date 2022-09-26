https://ria.ru/20220926/akkreditatsii-1819643244.html
Минцифры готовит запуск новой волны аккредитации IT-компаний
Минцифры готовит запуск новой волны аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 26.09.2022
Минцифры готовит запуск новой волны аккредитации IT-компаний
Минцифры РФ делает все возможное для запуска новой волны аккредитации IT-компаний, надеется, что запуск состоится до 15 октября, заявил глава министерства... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:09
2022-09-26T20:09
2022-09-26T20:37
экономика
максут шадаев
максим паршин
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3cba7140f1cf6acd567a738478457ccb.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минцифры РФ делает все возможное для запуска новой волны аккредитации IT-компаний, надеется, что запуск состоится до 15 октября, заявил глава министерства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли."Делаем все возможное, чтобы заново запустить аккредитацию IT-компаний в течение недели-двух", - сказал Шадаев. Глава Минцифры также добавил, что, "я надеюсь, что до 15 октября мы возобновим возможность аккредитации".В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ, а возобновление аккредитации начнется не позднее ноября.В конце августа Шадаев в кулуарах форума "Цифровая эволюция" заявил, что Минцифры рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год. Помимо этого, госкомпании и их "дочки" будут включаться в реестр, но не будут получать налоговые льготы.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819641064.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_445eb69ada68237c1361f0fad44ea49f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максут шадаев, максим паршин, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Экономика, Максут Шадаев, Максим Паршин, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
20:09 26.09.2022 (обновлено: 20:37 26.09.2022)
Минцифры готовит запуск новой волны аккредитации IT-компаний
Минцифры готовит запуск новой волны аккредитации IT-компаний до 15 октября
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минцифры РФ делает все возможное для запуска новой волны аккредитации IT-компаний, надеется, что запуск состоится до 15 октября, заявил глава министерства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.
"Делаем все возможное, чтобы заново запустить аккредитацию IT-компаний в течение недели-двух", - сказал Шадаев. Глава Минцифры также добавил, что, "я надеюсь, что до 15 октября мы возобновим возможность аккредитации".
В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин
напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ, а возобновление аккредитации начнется не позднее ноября.
В конце августа Шадаев в кулуарах форума "Цифровая эволюция" заявил, что Минцифры рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год. Помимо этого, госкомпании и их "дочки" будут включаться в реестр, но не будут получать налоговые льготы.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин
подписал закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.