https://ria.ru/20220926/aeroporty-1819471214.html
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет - РИА Новости, 26.09.2022
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, очередей на вылет после объявления в России частичной мобилизации не наблюдается,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:08
2022-09-26T12:08
2022-09-26T12:08
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новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, очередей на вылет после объявления в России частичной мобилизации не наблюдается, заявили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. На данный момент в аэровокзальном комплексе нет больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы и за границу. Задержек и отмены рейсов нет", — сказали в пресс-службе.В Домодедово и Шереметьево тоже сообщили об отсутствии очередей."Обслуживание пассажиров и авиакомпаний российских и зарубежных рейсов обеспечивается стандартном режиме. Процесс регистрации на рейсы и процедуры предполетного досмотра выполняются без изменений в соответствии с действующими регламентами", — уточнили в Шереметьево.
https://ria.ru/20220926/polety-1819420409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм, туризм, пассажиры, авиакомпании, судьба авиакомпании "трансаэро", авиарейсы
Туризм, Россия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Новости - Туризм, Туризм, пассажиры, авиакомпании, Судьба авиакомпании "Трансаэро", авиарейсы
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, очередей на вылет после объявления в России частичной мобилизации не наблюдается, заявили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. На данный момент в аэровокзальном комплексе нет больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы и за границу. Задержек и отмены рейсов нет", — сказали в пресс-службе.
В Домодедово и Шереметьево тоже сообщили об отсутствии очередей.
"Обслуживание пассажиров и авиакомпаний российских и зарубежных рейсов обеспечивается стандартном режиме. Процесс регистрации на рейсы и процедуры предполетного досмотра выполняются без изменений в соответствии с действующими регламентами", — уточнили в Шереметьево.