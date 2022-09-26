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Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет - РИА Новости, 26.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220926/aeroporty-1819471214.html
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет - РИА Новости, 26.09.2022
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, очередей на вылет после объявления в России частичной мобилизации не наблюдается,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:08
2022-09-26T12:08
туризм
россия
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, очередей на вылет после объявления в России частичной мобилизации не наблюдается, заявили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. На данный момент в аэровокзальном комплексе нет больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы и за границу. Задержек и отмены рейсов нет", — сказали в пресс-службе.В Домодедово и Шереметьево тоже сообщили об отсутствии очередей."Обслуживание пассажиров и авиакомпаний российских и зарубежных рейсов обеспечивается стандартном режиме. Процесс регистрации на рейсы и процедуры предполетного досмотра выполняются без изменений в соответствии с действующими регламентами", — уточнили в Шереметьево.
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россия, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм, туризм, пассажиры, авиакомпании, судьба авиакомпании "трансаэро", авиарейсы
Туризм, Россия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Новости - Туризм, Туризм, пассажиры, авиакомпании, Судьба авиакомпании "Трансаэро", авиарейсы
12:08 26.09.2022
 
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, очередей на вылет после объявления в России частичной мобилизации не наблюдается, заявили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. На данный момент в аэровокзальном комплексе нет больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы и за границу. Задержек и отмены рейсов нет", — сказали в пресс-службе.
В Домодедово и Шереметьево тоже сообщили об отсутствии очередей.
"Обслуживание пассажиров и авиакомпаний российских и зарубежных рейсов обеспечивается стандартном режиме. Процесс регистрации на рейсы и процедуры предполетного досмотра выполняются без изменений в соответствии с действующими регламентами", — уточнили в Шереметьево.
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ТуризмРоссияМоскваШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)Новости - ТуризмТуризмпассажирыавиакомпанииСудьба авиакомпании "Трансаэро"авиарейсы
 
 
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