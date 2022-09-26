https://ria.ru/20220926/aeroporty-1819471214.html

Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет

Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет - РИА Новости, 26.09.2022

Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, очередей на вылет после объявления в России частичной мобилизации не наблюдается,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:08

2022-09-26T12:08

2022-09-26T12:08

туризм

россия

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_56:309:3148:2048_1920x0_80_0_0_542ac6175f3286e93ca9dc8a59b8dd43.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно, очередей на вылет после объявления в России частичной мобилизации не наблюдается, заявили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. На данный момент в аэровокзальном комплексе нет больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы и за границу. Задержек и отмены рейсов нет", — сказали в пресс-службе.В Домодедово и Шереметьево тоже сообщили об отсутствии очередей."Обслуживание пассажиров и авиакомпаний российских и зарубежных рейсов обеспечивается стандартном режиме. Процесс регистрации на рейсы и процедуры предполетного досмотра выполняются без изменений в соответствии с действующими регламентами", — уточнили в Шереметьево.

https://ria.ru/20220926/polety-1819420409.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм, туризм, пассажиры, авиакомпании, судьба авиакомпании "трансаэро", авиарейсы