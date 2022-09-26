https://ria.ru/20220926/aeroport-1819416447.html

В Хабаровске появится туристический кластер на базе аэропорта

В Хабаровске появится туристический кластер на базе аэропорта - РИА Новости, 26.09.2022

В Хабаровске появится туристический кластер на базе аэропорта

Туристический кластер на базе аэропорта может появиться в Хабаровске уже в 2024 году, сообщает правительство Хабаровского края. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:26

2022-09-26T08:26

2022-09-26T08:26

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ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Туристический кластер на базе аэропорта может появиться в Хабаровске уже в 2024 году, сообщает правительство Хабаровского края."Проект Air city предполагает развитие вспомогательных видов деятельности сразу в трех направлениях. На базе старого терминала планируется создать культурно-развлекательный центр, а на свободных площадях - построить гостинично-деловую инфраструктуру и выставочный комплекс... Планируемый год запуска - 2024", - говорится в сообщении.По словам гендиректора АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрия Кондратчика, заинтересованность в такой площадке со стороны турбизнеса есть. Уже ведется совместная работа по формированию концепции ее использования, прорабатывается зонирование необходимых пространств, уточнил он. Речь идет о более чем 15 тысячах квадратных метров площади терминала, культурно-развлекательный центр будет способен принимать до 350 тысяч посетителей ежегодно.Отмечается, что гостинично-деловой и выставочный комплексы уже спроектированы. Площадь первого составит около 13 тысяч квадратных метров - это 204 номера и около 300 квадратных метров конференц-площадей. Во втором комплексе разместятся выставочные залы общей площадью свыше семи тысяч квадратных метров и открытые площадки на пяти тысяч "квадратов".Как сообщил первый замминистра туризма края Олег Лучин, власти региона видят здание неиспользуемого терминала аэропорта "как новый центр притяжения для тех, кому нужны нестандартные пространства". Для развития инфраструктуры вокруг аэропорта профильное ведомство будет помогать искать соинвесторов, заверил он. Планируется включить проект в мастер-план развития Хабаровска, сказал Лучин.Перспективы создания туристического кластера на базе международного аэропорта Хабаровск представили участникам Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток!", прошедшего с 22 по 24 сентября. В общей сложности на него зарегистрировались свыше 650 человек, более 400 - приняли участие очно, рассказали в минтуризма края.Ключевым событием форума стала пленарная сессия "Хабаровск - ключ к Дальнему Востоку", в которой принял участие губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона обозначил основные направления работы регионального правительства и поделился своим видением того, как привлечь внимание к турвозможностям края. В "нулевой" день прошел онлайн-марафон "Отдыхаем в Хабаровском крае - 2022", где были презентованы турпродукты, уникальные предложения и популярные новинки на туристском рынке региона. На набережной имени адмирала Невельского была организована "Улица районов края", где муниципалитеты представили свой турпотенциал.На полях форума было подписано два важных для туротрасли региона соглашения о сотрудничестве: с ООО "TT-Tрэвел" (торговый знак FUN&SUN) и Российской Гостиничной Ассоциацией.По данным краевого правительства, Дегтярев "стремится диверсифицировать экономику региона", он стал инициатором этого макрорегионального форума. Туризм - одно из перспективных направлений. Для многих жителей центральной части страны Дальний Восток - настоящая экзотика, а на фоне геополитической и экономической обстановки еще и хороший вариант проведения отпуска. Глава края дал импульс развитию этой сферы - крупное мероприятие позволит увеличить приток туристов, встроив местный профильный бизнес в работу с крупными туроператорами, уверены власти региона.

https://ria.ru/20220923/forum-1819018993.html

https://ria.ru/20220923/turizm-1818752089.html

https://ria.ru/20220829/degtyarev-1812805892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, туризм, хабаровский край, хабаровск, дальний восток, михаил дегтярев