https://ria.ru/20220925/zelenskiy-1819391625.html

The Jerusalem Post назвала Зеленского "самым влиятельным евреем в мире"

The Jerusalem Post назвала Зеленского "самым влиятельным евреем в мире" - РИА Новости, 25.09.2022

The Jerusalem Post назвала Зеленского "самым влиятельным евреем в мире"

Владимир Зеленский возглавил список пятидесяти самых влиятельных евреев мира, который традиционно накануне праздника Рош ха-Шана - еврейского нового года -... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:04

2022-09-25T22:04

2022-09-25T22:10

владимир зеленский

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

элизабет борн

израиль

украина

франция

ликуд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784876030_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_e77cb45ad2b598d448e067bbf39cd6fb.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский возглавил список пятидесяти самых влиятельных евреев мира, который традиционно накануне праздника Рош ха-Шана - еврейского нового года - составляет газета "Jerusalem post".Журналисты отмечают, что если прежде украинский лидер не был популярен в мире, и к нему относились как к диковинке из-за того, что он сыграл роль президента Украины в ситкоме, прежде чем стать таковым в реальной жизни, но начало российской операции в феврале привлекло к нему всеобщее внимание и "подвергло его испытанию, которому подверглись немногие современные лидеры".На втором место рейтинга - нынешний премьер-министр Израиля Яир Лапид, третье место занимает премьер-министр Франции Элизабет Борн, на четвертом – посол США в Израиле Том Найдис, на пятое редакция поместила бывшего премьера еврейского государства, а ныне лидера оппозиции и главу крупнейшей партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху.Помимо политиков, в список 50 самых влиятельных евреев мира входят также бизнесмены, общественные деятели, ученые, деятели культуры еврейской национальности, живущие в разных уголках мира.Праздник Рош ха-Шана – наступление нового 5783 года по иудейскому календарю - отмечается в Израиле с вечера 25-го по 27 сентября.

https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html

https://ria.ru/20220925/izrail-1818730242.html

израиль

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, яир лапид (министр иностранных дел израиля), элизабет борн, израиль, украина, франция, ликуд