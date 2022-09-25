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The Jerusalem Post назвала Зеленского "самым влиятельным евреем в мире" - РИА Новости, 25.09.2022
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The Jerusalem Post назвала Зеленского "самым влиятельным евреем в мире"
The Jerusalem Post назвала Зеленского "самым влиятельным евреем в мире" - РИА Новости, 25.09.2022
The Jerusalem Post назвала Зеленского "самым влиятельным евреем в мире"
Владимир Зеленский возглавил список пятидесяти самых влиятельных евреев мира, который традиционно накануне праздника Рош ха-Шана - еврейского нового года -... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:04
2022-09-25T22:10
владимир зеленский
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
элизабет борн
израиль
украина
франция
ликуд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский возглавил список пятидесяти самых влиятельных евреев мира, который традиционно накануне праздника Рош ха-Шана - еврейского нового года - составляет газета "Jerusalem post".Журналисты отмечают, что если прежде украинский лидер не был популярен в мире, и к нему относились как к диковинке из-за того, что он сыграл роль президента Украины в ситкоме, прежде чем стать таковым в реальной жизни, но начало российской операции в феврале привлекло к нему всеобщее внимание и "подвергло его испытанию, которому подверглись немногие современные лидеры".На втором место рейтинга - нынешний премьер-министр Израиля Яир Лапид, третье место занимает премьер-министр Франции Элизабет Борн, на четвертом – посол США в Израиле Том Найдис, на пятое редакция поместила бывшего премьера еврейского государства, а ныне лидера оппозиции и главу крупнейшей партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху.Помимо политиков, в список 50 самых влиятельных евреев мира входят также бизнесмены, общественные деятели, ученые, деятели культуры еврейской национальности, живущие в разных уголках мира.Праздник Рош ха-Шана – наступление нового 5783 года по иудейскому календарю - отмечается в Израиле с вечера 25-го по 27 сентября.
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html
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владимир зеленский, яир лапид (министр иностранных дел израиля), элизабет борн, израиль, украина, франция, ликуд
Владимир Зеленский, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Элизабет Борн, Израиль, Украина, Франция, Ликуд
22:04 25.09.2022 (обновлено: 22:10 25.09.2022)
 
The Jerusalem Post назвала Зеленского "самым влиятельным евреем в мире"

The Jerusalem Post назвала президента Зеленского "самым влиятельным евреем в мире"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Зеленский
Президент Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Зеленский. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский возглавил список пятидесяти самых влиятельных евреев мира, который традиционно накануне праздника Рош ха-Шана - еврейского нового года - составляет газета "Jerusalem post".
Журналисты отмечают, что если прежде украинский лидер не был популярен в мире, и к нему относились как к диковинке из-за того, что он сыграл роль президента Украины в ситкоме, прежде чем стать таковым в реальной жизни, но начало российской операции в феврале привлекло к нему всеобщее внимание и "подвергло его испытанию, которому подверглись немногие современные лидеры".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 19:06Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля
На втором место рейтинга - нынешний премьер-министр Израиля Яир Лапид, третье место занимает премьер-министр Франции Элизабет Борн, на четвертом – посол США в Израиле Том Найдис, на пятое редакция поместила бывшего премьера еврейского государства, а ныне лидера оппозиции и главу крупнейшей партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху.
Помимо политиков, в список 50 самых влиятельных евреев мира входят также бизнесмены, общественные деятели, ученые, деятели культуры еврейской национальности, живущие в разных уголках мира.
Праздник Рош ха-Шана – наступление нового 5783 года по иудейскому календарю - отмечается в Израиле с вечера 25-го по 27 сентября.
Серфинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Владимир ЗеленскийЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Элизабет БорнИзраильУкраинаФранцияЛикуд
 
 
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