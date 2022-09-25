16:27 25.09.2022 (обновлено: 20:11 25.09.2022)
Уотерса хотят признать персоной нон грата в Польше из-за позиции по Украине
Основателя Pink Floyd Уотерса могут объявить персоной нон грата в Польше из-за Украины
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Польше депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса персоной нон грата из-за его позиции по Украине. Об этом сам артист сообщил в социальных сетях.
"Это правда, господин Лукаш Вантух попросил совет объявить меня "персоной нон грата" из-за моих публичных усилий призвать всех, кто вовлечен в катастрофическую войну на Украине. <...> Он (Вантух. — Прим. ред.) в статье в местной газете призвал хороших людей Кракова не покупать билеты на мой концерт. Не очень демократично, сэр?" — написал музыкант.
При этом он отметил, что не отменяет выступления в Кракове.
Позднее польская энергетическая компания TAURON, один из организаторов концерта Уотерса, сообщила об отмене его выступления без объяснения причины.
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Ранее Уотерс выступил против поставок вооружений киевским властям. На странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге президента Украины Елене Зеленской, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран.
В августе в интервью телеканалу CNN артист среди прочего назвал президента США Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой, а также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают накачивать Украину оружием. Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.