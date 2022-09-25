https://ria.ru/20220925/uoters-1819346300.html

Уотерса хотят признать персоной нон грата в Польше из-за позиции по Украине

Уотерса хотят признать персоной нон грата в Польше из-за позиции по Украине - РИА Новости, 25.09.2022

Уотерса хотят признать персоной нон грата в Польше из-за позиции по Украине

В Польше депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса персоной нон грата из-за... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:27

2022-09-25T16:27

2022-09-25T20:11

в мире

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киев

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краков

pink floyd

уотерс роджер

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Польше депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса персоной нон грата из-за его позиции по Украине. Об этом сам артист сообщил в социальных сетях.При этом он отметил, что не отменяет выступления в Кракове.Позднее польская энергетическая компания TAURON, один из организаторов концерта Уотерса, сообщила об отмене его выступления без объяснения причины.Ранее Уотерс выступил против поставок вооружений киевским властям. На странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге президента Украины Елене Зеленской, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран.В августе в интервью телеканалу CNN артист среди прочего назвал президента США Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой, а также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.На фоне российской спецоперации США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают накачивать Украину оружием. Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811471756.html

https://ria.ru/20220807/uoters-1807865410.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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