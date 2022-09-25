NYT: ВСУ заявили о масштабных потерях на южном направлении
The New York Times: ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСоветский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили вооруженные силы РФ во время неудачного контрнаступления ВСУ
Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили вооруженные силы РФ во время неудачного контрнаступления ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинские военные заявили в интервью The New York Times о больших потерях на южном направлении из-за ошибок командования и нехватки боеприпасов.
"Солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, назвали потери на поле боя значительными и масштабными", — говорится в материале.
По мнению одного из опрошенных солдат, проблема заключается в том, что ВСУ пытается наступать без артиллерийской подготовки. Другой признался журналистам, что у украинской армии нет боеприпасов.
В воскресенье Минобороны России сообщило о потерях среди украинских войск на южном направлении. В Херсонской области российские военные за сутки ликвидировали более двухсот украинских солдат. В районе Запорожья была уничтожена примерно сотня иностранных наемников. На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек.
В среду глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что на счету у украинской армии больше ста тысяч потерь за время проведения спецоперации. Из них погибших — 61 тысяча 207 человек и раненых — 49 тысяч 368 человек.