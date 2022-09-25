https://ria.ru/20220925/ukraina-1819382223.html

NYT: ВСУ заявили о масштабных потерях на южном направлении

NYT: ВСУ заявили о масштабных потерях на южном направлении - РИА Новости, 25.09.2022

NYT: ВСУ заявили о масштабных потерях на южном направлении

Украинские военные заявили в интервью The New York Times о больших потерях на южном направлении из-за ошибок командования и нехватки боеприпасов. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:29

2022-09-25T20:29

2022-09-25T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

запорожье

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинские военные заявили в интервью The New York Times о больших потерях на южном направлении из-за ошибок командования и нехватки боеприпасов."Солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, назвали потери на поле боя значительными и масштабными", — говорится в материале.По мнению одного из опрошенных солдат, проблема заключается в том, что ВСУ пытается наступать без артиллерийской подготовки. Другой признался журналистам, что у украинской армии нет боеприпасов.В воскресенье Минобороны России сообщило о потерях среди украинских войск на южном направлении. В Херсонской области российские военные за сутки ликвидировали более двухсот украинских солдат. В районе Запорожья была уничтожена примерно сотня иностранных наемников. На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек.В среду глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что на счету у украинской армии больше ста тысяч потерь за время проведения спецоперации. Из них погибших — 61 тысяча 207 человек и раненых — 49 тысяч 368 человек.

https://ria.ru/20220925/krizis-1819358006.html

https://ria.ru/20220925/pomosch-1819332084.html

херсонская область

запорожье

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, херсонская область , запорожье, вооруженные силы украины