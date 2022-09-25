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Российские военные за сутки поразили семь артиллерийских взводов ВСУ

Российские военные за сутки поразили семь артиллерийских взводов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022

Российские военные за сутки поразили семь артиллерийских взводов ВСУ

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили семь артиллерийских взводов украинских войск в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:09

2022-09-25T14:09

2022-09-25T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

николаевская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили семь артиллерийских взводов украинских войск в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

николаевская область

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, николаевская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)