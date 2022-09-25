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Российские военные за сутки поразили семь артиллерийских взводов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные за сутки поразили семь артиллерийских взводов ВСУ
Российские военные за сутки поразили семь артиллерийских взводов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
Российские военные за сутки поразили семь артиллерийских взводов ВСУ
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили семь артиллерийских взводов украинских войск в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:09
2022-09-25T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
николаевская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили семь артиллерийских взводов украинских войск в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
николаевская область
россия
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, николаевская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:09 25.09.2022 (обновлено: 15:47 25.09.2022)
 
Российские военные за сутки поразили семь артиллерийских взводов ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении семи артиллерийских взводов украинских войск

© РИА НовостиРабота расчета артиллерии ВС РФ в зоне спецоперации
Работа расчета артиллерии ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости
Работа расчета артиллерии ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили семь артиллерийских взводов украинских войск в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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