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В ЦИК ДНР назвали угрозы украинских спецслужб сотрясанием воздуха - РИА Новости, 25.09.2022
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В ЦИК ДНР назвали угрозы украинских спецслужб сотрясанием воздуха
В ЦИК ДНР назвали угрозы украинских спецслужб сотрясанием воздуха - РИА Новости, 25.09.2022
В ЦИК ДНР назвали угрозы украинских спецслужб сотрясанием воздуха
Угрозы украинских спецслужб в адрес избирательной комиссии и лиц, обеспечивающих проведение референдума о вступлении Донецкой Народной Республики в состав... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:10
2022-09-25T14:25
в мире
донецкая народная республика
референдум в донбассе
цик днр
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ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Угрозы украинских спецслужб в адрес избирательной комиссии и лиц, обеспечивающих проведение референдума о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, - это пустое сотрясание звука, силовые структуры полностью контролирую ситуацию, меры безопасности беспрецедентные, сказал РИА Новости глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Не только членам нашей избирательной комиссии. Речь идет о всей совокупности лиц, обеспечивающих проведение референдума. На мобильные телефоны поступают угрозы… Угрозы безопасности жизни и здоровью этим людям и их близким… Эти угрозы беспочвенны. Наши силовые структуры полностью контролируют ситуацию… В данной компании референдума, те меры, которые приняты нашими силовиками, они беспрецедентные… Я глубоко убежден, что все эти гнусные вещи, которые отсылаются нашим людям - это всего лишь пустое сотрясание звука", - сказал Высоцкий.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Пустое сотрясание звука" – сотрудник избиркома о поступающих угрозах от украинских спецслужб
"Пустое сотрясание звука" – сотрудник избиркома о поступающих угрозах от украинских спецслужб
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в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, цик днр
В мире, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, ЦИК ДНР
13:10 25.09.2022 (обновлено: 14:25 25.09.2022)
 
В ЦИК ДНР назвали угрозы украинских спецслужб сотрясанием воздуха

Глава ЦИК ДНР назвал угрозы украинских спецслужб в адрес избиркома сотрясанием воздуха

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ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Угрозы украинских спецслужб в адрес избирательной комиссии и лиц, обеспечивающих проведение референдума о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, - это пустое сотрясание звука, силовые структуры полностью контролирую ситуацию, меры безопасности беспрецедентные, сказал РИА Новости глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
"Не только членам нашей избирательной комиссии. Речь идет о всей совокупности лиц, обеспечивающих проведение референдума. На мобильные телефоны поступают угрозы… Угрозы безопасности жизни и здоровью этим людям и их близким… Эти угрозы беспочвенны. Наши силовые структуры полностью контролируют ситуацию… В данной компании референдума, те меры, которые приняты нашими силовиками, они беспрецедентные… Я глубоко убежден, что все эти гнусные вещи, которые отсылаются нашим людям - это всего лишь пустое сотрясание звука", - сказал Высоцкий.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеЦИК ДНР
 
 
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