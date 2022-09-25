https://ria.ru/20220925/ugrozy-1819313270.html

В ЦИК ДНР назвали угрозы украинских спецслужб сотрясанием воздуха

В ЦИК ДНР назвали угрозы украинских спецслужб сотрясанием воздуха - РИА Новости, 25.09.2022

В ЦИК ДНР назвали угрозы украинских спецслужб сотрясанием воздуха

Угрозы украинских спецслужб в адрес избирательной комиссии и лиц, обеспечивающих проведение референдума о вступлении Донецкой Народной Республики в состав... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:10

2022-09-25T13:10

2022-09-25T14:25

в мире

донецкая народная республика

референдум в донбассе

цик днр

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ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Угрозы украинских спецслужб в адрес избирательной комиссии и лиц, обеспечивающих проведение референдума о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, - это пустое сотрясание звука, силовые структуры полностью контролирую ситуацию, меры безопасности беспрецедентные, сказал РИА Новости глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Не только членам нашей избирательной комиссии. Речь идет о всей совокупности лиц, обеспечивающих проведение референдума. На мобильные телефоны поступают угрозы… Угрозы безопасности жизни и здоровью этим людям и их близким… Эти угрозы беспочвенны. Наши силовые структуры полностью контролируют ситуацию… В данной компании референдума, те меры, которые приняты нашими силовиками, они беспрецедентные… Я глубоко убежден, что все эти гнусные вещи, которые отсылаются нашим людям - это всего лишь пустое сотрясание звука", - сказал Высоцкий.

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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"Пустое сотрясание звука" – сотрудник избиркома о поступающих угрозах от украинских спецслужб "Пустое сотрясание звука" – сотрудник избиркома о поступающих угрозах от украинских спецслужб 2022-09-25T13:10 true PT0M54S

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, цик днр