https://ria.ru/20220925/transport-1819351744.html

В Северной Осетии открывают парковку для транзитного транспорта

В Северной Осетии открывают парковку для транзитного транспорта - РИА Новости, 25.09.2022

В Северной Осетии открывают парковку для транзитного транспорта

Парковку для транзитного транспорта открывают в Северной Осетии из-за многокилометровых пробок на границе с Грузией, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:09

2022-09-25T17:09

2022-09-25T17:09

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806403998_0:30:1366:798_1920x0_80_0_0_d170950caad89723f25bdf4f393bdd17.jpg

ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Парковку для транзитного транспорта открывают в Северной Осетии из-за многокилометровых пробок на границе с Грузией, сообщил глава региона Сергей Меняйло.Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс". По данным ведомства, в субботу в республике наблюдалось около 2,3 тысячи легковых автомобилей."На строящейся объездной дороге в районе селения Ногир открываем перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Ситуация на государственной границе РФ сегодня требует вмешательства региональных властей – необходимо упорядочить движение и снять напряжение, которое возникло на дорогах республики. Соответствующий указ мной уже подписан", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.По его словам, в социальных сетях видно, что в последние несколько дней происходит на "Верхнем Ларсе" и подъездах к нему – очереди легкового автотранспорта достигают нескольких километров и создают ряд неудобств для жителей республики."О причинах этой ситуации рассуждать не буду: тут должно действовать законодательство, должна говорить совесть тех, кто после объявления частичной мобилизации вдруг решил выехать из страны. Меня сейчас заботит обеспечение порядка на территории вверенного мне региона и безопасность его жителей", - подчеркнул глава Северной Осетии.Он отметил, что именно поэтому было принято решение задействовать строящийся объект – там будут останавливаться транзитники, пока не подойдет их очередь."К обеспечению порядка будет привлечено достаточное число сотрудников МВД, а если понадобится – подключим Росгвардию. Хочу подчеркнуть: будем жестко пресекать правонарушения – кем бы они ни допускались. Наша задача сейчас – обеспечить порядок на подъездах к границе", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20220802/kaliningrad-1806690070.html

https://ria.ru/20220826/shurgalin-1812237082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей меняйло, республика северная осетия - алания