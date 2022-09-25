https://ria.ru/20220925/transport-1819351744.html
В Северной Осетии открывают парковку для транзитного транспорта
В Северной Осетии открывают парковку для транзитного транспорта - РИА Новости, 25.09.2022
В Северной Осетии открывают парковку для транзитного транспорта
Парковку для транзитного транспорта открывают в Северной Осетии из-за многокилометровых пробок на границе с Грузией, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:09
2022-09-25T17:09
2022-09-25T17:09
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Парковку для транзитного транспорта открывают в Северной Осетии из-за многокилометровых пробок на границе с Грузией, сообщил глава региона Сергей Меняйло.Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс". По данным ведомства, в субботу в республике наблюдалось около 2,3 тысячи легковых автомобилей."На строящейся объездной дороге в районе селения Ногир открываем перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Ситуация на государственной границе РФ сегодня требует вмешательства региональных властей – необходимо упорядочить движение и снять напряжение, которое возникло на дорогах республики. Соответствующий указ мной уже подписан", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.По его словам, в социальных сетях видно, что в последние несколько дней происходит на "Верхнем Ларсе" и подъездах к нему – очереди легкового автотранспорта достигают нескольких километров и создают ряд неудобств для жителей республики."О причинах этой ситуации рассуждать не буду: тут должно действовать законодательство, должна говорить совесть тех, кто после объявления частичной мобилизации вдруг решил выехать из страны. Меня сейчас заботит обеспечение порядка на территории вверенного мне региона и безопасность его жителей", - подчеркнул глава Северной Осетии.Он отметил, что именно поэтому было принято решение задействовать строящийся объект – там будут останавливаться транзитники, пока не подойдет их очередь."К обеспечению порядка будет привлечено достаточное число сотрудников МВД, а если понадобится – подключим Росгвардию. Хочу подчеркнуть: будем жестко пресекать правонарушения – кем бы они ни допускались. Наша задача сейчас – обеспечить порядок на подъездах к границе", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220802/kaliningrad-1806690070.html
https://ria.ru/20220826/shurgalin-1812237082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии открывают парковку для транзитного транспорта
В Северной Осетии из-за пробок на границе открывают парковку для транзитного транспорта
ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости.
Парковку для транзитного транспорта открывают в Северной Осетии из-за многокилометровых пробок на границе с Грузией, сообщил
глава региона Сергей Меняйло.
Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс". По данным ведомства, в субботу в республике наблюдалось около 2,3 тысячи легковых автомобилей.
"На строящейся объездной дороге в районе селения Ногир открываем перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Ситуация на государственной границе РФ
сегодня требует вмешательства региональных властей – необходимо упорядочить движение и снять напряжение, которое возникло на дорогах республики. Соответствующий указ мной уже подписан", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
По его словам, в социальных сетях видно, что в последние несколько дней происходит на "Верхнем Ларсе" и подъездах к нему – очереди легкового автотранспорта достигают нескольких километров и создают ряд неудобств для жителей республики.
"О причинах этой ситуации рассуждать не буду: тут должно действовать законодательство, должна говорить совесть тех, кто после объявления частичной мобилизации вдруг решил выехать из страны. Меня сейчас заботит обеспечение порядка на территории вверенного мне региона и безопасность его жителей", - подчеркнул глава Северной Осетии.
Он отметил, что именно поэтому было принято решение задействовать строящийся объект – там будут останавливаться транзитники, пока не подойдет их очередь.
"К обеспечению порядка будет привлечено достаточное число сотрудников МВД, а если понадобится – подключим Росгвардию
. Хочу подчеркнуть: будем жестко пресекать правонарушения – кем бы они ни допускались. Наша задача сейчас – обеспечить порядок на подъездах к границе", - добавил глава региона.