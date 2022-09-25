https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819278131.html

Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию

Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 25.09.2022

Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию

Число депутатов Госдумы, которые просят отправить их в зону спецоперации, выросло до шести, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:55

2022-09-25T09:55

2022-09-25T10:53

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

госдума рф

единая россия

андрей турчак

донбасс

украина

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Число депутатов Госдумы, которые просят отправить их в зону спецоперации, выросло до шести, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД — депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО", — написал он в Telegram-канале.По словам Турчака, заявления на мобилизацию подают и депутаты из регионов. В Карелии это спикер законодательного собрания Элиссан Шандалович и депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова. Из Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев, а из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев."В зону СВО готовы поехать и четверо наших депутатов из разных сельсоветов Краснодарского края и муниципальный депутат из Смоленской области: Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артем Сухин, Александр Немец, Сергей Мишин. Число депутатов-добровольцев увеличивается каждый день, ширится география депутатского призыва. Наши товарищи готовы защищать нашу страну плечом к плечу с теми, кто уже служит в зоне СВО или только направляется в нее", — добавил Турчак.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Двадцать первого сентября президент объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html

https://ria.ru/20220923/donbass-1818918764.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html

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донбасс

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, донбасс, украина, частичная мобилизация в россии, дмитрий саблин