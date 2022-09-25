09:55 25.09.2022 (обновлено: 10:53 25.09.2022)
Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию
Турчак заявил, что еще два депутата Госдумы от ЕР готовы отправиться на спецоперацию
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Число депутатов Госдумы, которые просят отправить их в зону спецоперации, выросло до шести, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД — депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО", — написал он в Telegram-канале.
По словам Турчака, заявления на мобилизацию подают и депутаты из регионов. В Карелии это спикер законодательного собрания Элиссан Шандалович и депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова. Из Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев, а из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.
"В зону СВО готовы поехать и четверо наших депутатов из разных сельсоветов Краснодарского края и муниципальный депутат из Смоленской области: Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артем Сухин, Александр Немец, Сергей Мишин. Число депутатов-добровольцев увеличивается каждый день, ширится география депутатского призыва. Наши товарищи готовы защищать нашу страну плечом к плечу с теми, кто уже служит в зоне СВО или только направляется в нее", — добавил Турчак.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Двадцать первого сентября президент объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.