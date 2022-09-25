Рейтинг@Mail.ru
Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819278131.html
Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию
Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 25.09.2022
Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию
Число депутатов Госдумы, которые просят отправить их в зону спецоперации, выросло до шести, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T09:55
2022-09-25T10:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
госдума рф
единая россия
андрей турчак
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Число депутатов Госдумы, которые просят отправить их в зону спецоперации, выросло до шести, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД — депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО", — написал он в Telegram-канале.По словам Турчака, заявления на мобилизацию подают и депутаты из регионов. В Карелии это спикер законодательного собрания Элиссан Шандалович и депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова. Из Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев, а из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев."В зону СВО готовы поехать и четверо наших депутатов из разных сельсоветов Краснодарского края и муниципальный депутат из Смоленской области: Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артем Сухин, Александр Немец, Сергей Мишин. Число депутатов-добровольцев увеличивается каждый день, ширится география депутатского призыва. Наши товарищи готовы защищать нашу страну плечом к плечу с теми, кто уже служит в зоне СВО или только направляется в нее", — добавил Турчак.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Двадцать первого сентября президент объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html
https://ria.ru/20220923/donbass-1818918764.html
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, донбасс, украина, частичная мобилизация в россии, дмитрий саблин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Единая Россия, Андрей Турчак, Донбасс, Украина, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Саблин
09:55 25.09.2022 (обновлено: 10:53 25.09.2022)
 
Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию

Турчак заявил, что еще два депутата Госдумы от ЕР готовы отправиться на спецоперацию

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Число депутатов Госдумы, которые просят отправить их в зону спецоперации, выросло до шести, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"К Дмитрию Хубезову, Дмитрию Саблину, Виталию Милонову и Сергею Соколу присоединились коллеги по фракции в ГД — депутаты Олег Колесников и Александр Бородай. Оба готовы отправиться в зону проведения СВО", — написал он в Telegram-канале.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 19:17
Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт
По словам Турчака, заявления на мобилизацию подают и депутаты из регионов. В Карелии это спикер законодательного собрания Элиссан Шандалович и депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова. Из Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев, а из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.
"В зону СВО готовы поехать и четверо наших депутатов из разных сельсоветов Краснодарского края и муниципальный депутат из Смоленской области: Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артем Сухин, Александр Немец, Сергей Мишин. Число депутатов-добровольцев увеличивается каждый день, ширится география депутатского призыва. Наши товарищи готовы защищать нашу страну плечом к плечу с теми, кто уже служит в зоне СВО или только направляется в нее", — добавил Турчак.
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 13:26Специальная военная операция на Украине
Восемь лет страданий Донбасса подходят к концу, заявил Турчак
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Двадцать первого сентября президент объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 12:32Специальная военная операция на Украине
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакДонбассУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииДмитрий Саблин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала