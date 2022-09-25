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В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин - РИА Новости, 25.09.2022
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В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин
В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин - РИА Новости, 25.09.2022
В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин
Жители Швейцарии в ходе воскресного референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:35
2022-09-25T22:35
в мире
швейцария
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ЦЮРИХ, 25 сен - РИА Новости. Жители Швейцарии в ходе воскресного референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, свидетельствуют результаты голосования.За инициативу высказались 50,6% проголосовавших. Кроме того, 55,1% высказались за увеличение ставки НДС для финансирования одобренной на референдуме пенсионной реформы.Пакет реформ AHV 21 предполагает, что пенсионный возраст для жительниц Швейцарии будет постепенно повышаться с 64 до 65 лет в период с 2025 по 2028 годы. Власти страны ранее заявляли, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 5 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. С помощью увеличения НДС удастся пополнить пенсионные фонды приблизительно на 12,6 миллиарда долларов.В воскресенье швейцарцы также голосовали по инициативам о запрете индустриального животноводства и снижении налогов для инвесторов. Оба проекта не нашли поддержки у граждан: против первого проголосовали 62,9% граждан, против второго – 52%.
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
22:35 25.09.2022
 
В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин

Швейцарцы проголосовали на референдуме за повышение пенсионного возраста для женщин

© AP Photo / Martin MeissnerПожилая пара в парке в Гельзенкирхене, Германия
Пожилая пара в парке в Гельзенкирхене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Пожилая пара в парке в Гельзенкирхене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 25 сен - РИА Новости. Жители Швейцарии в ходе воскресного референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, свидетельствуют результаты голосования.
За инициативу высказались 50,6% проголосовавших. Кроме того, 55,1% высказались за увеличение ставки НДС для финансирования одобренной на референдуме пенсионной реформы.
Пакет реформ AHV 21 предполагает, что пенсионный возраст для жительниц Швейцарии будет постепенно повышаться с 64 до 65 лет в период с 2025 по 2028 годы. Власти страны ранее заявляли, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 5 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. С помощью увеличения НДС удастся пополнить пенсионные фонды приблизительно на 12,6 миллиарда долларов.
В воскресенье швейцарцы также голосовали по инициативам о запрете индустриального животноводства и снижении налогов для инвесторов. Оба проекта не нашли поддержки у граждан: против первого проголосовали 62,9% граждан, против второго – 52%.
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