https://ria.ru/20220925/shveytsariya-1819393827.html
В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин
В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин - РИА Новости, 25.09.2022
В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин
Жители Швейцарии в ходе воскресного референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:35
2022-09-25T22:35
2022-09-25T22:35
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ЦЮРИХ, 25 сен - РИА Новости. Жители Швейцарии в ходе воскресного референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, свидетельствуют результаты голосования.За инициативу высказались 50,6% проголосовавших. Кроме того, 55,1% высказались за увеличение ставки НДС для финансирования одобренной на референдуме пенсионной реформы.Пакет реформ AHV 21 предполагает, что пенсионный возраст для жительниц Швейцарии будет постепенно повышаться с 64 до 65 лет в период с 2025 по 2028 годы. Власти страны ранее заявляли, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 5 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. С помощью увеличения НДС удастся пополнить пенсионные фонды приблизительно на 12,6 миллиарда долларов.В воскресенье швейцарцы также голосовали по инициативам о запрете индустриального животноводства и снижении налогов для инвесторов. Оба проекта не нашли поддержки у граждан: против первого проголосовали 62,9% граждан, против второго – 52%.
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в мире, швейцария
В Швейцарии повысят пенсионный возраст женщин
Швейцарцы проголосовали на референдуме за повышение пенсионного возраста для женщин
ЦЮРИХ, 25 сен - РИА Новости. Жители Швейцарии в ходе воскресного референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, свидетельствуют результаты голосования.
За инициативу высказались 50,6% проголосовавших. Кроме того, 55,1% высказались за увеличение ставки НДС для финансирования одобренной на референдуме пенсионной реформы.
Пакет реформ AHV 21 предполагает, что пенсионный возраст для жительниц Швейцарии будет постепенно повышаться с 64 до 65 лет в период с 2025 по 2028 годы. Власти страны ранее заявляли, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 5 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. С помощью увеличения НДС удастся пополнить пенсионные фонды приблизительно на 12,6 миллиарда долларов.
В воскресенье швейцарцы также голосовали по инициативам о запрете индустриального животноводства и снижении налогов для инвесторов. Оба проекта не нашли поддержки у граждан: против первого проголосовали 62,9% граждан, против второго – 52%.