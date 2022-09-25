https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819386206.html
В Болгарии призвали к тщательному анализу новых санкций ЕС против России
В Болгарии призвали к тщательному анализу новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 25.09.2022
В Болгарии призвали к тщательному анализу новых санкций ЕС против России
Болгария хочет, чтобы новые санкции ЕС в отношении РФ подверглись тщательному анализу, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на временного премьер-министра... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:58
2022-09-25T20:58
2022-09-25T20:58
экономика
болгария
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Болгария хочет, чтобы новые санкции ЕС в отношении РФ подверглись тщательному анализу, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на временного премьер-министра Гылыба Донева."Болгария поддерживает продолжение введения санкций ЕС против России. Однако Болгария будет настаивать на том, чтобы все санкции, которые ЕС еще предстоит обсудить, проходили подробный анализ, чтобы увидеть все (их) достоинства и недостатки", - говорится в сообщении радиостанции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, болгария, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Болгария, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
В Болгарии призвали к тщательному анализу новых санкций ЕС против России
И.о. премьера Болгарии Донев призвал к тщательному анализу новых санкций ЕС против России