https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819385085.html

Берлин хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в России, пишут СМИ

Берлин хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2022

Берлин хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в России, пишут СМИ

Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний, запрет должен стать частью... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:50

2022-09-25T20:50

2022-09-25T20:58

россия

евросоюз

берлин (город)

санкции в отношении россии

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg

БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний, запрет должен стать частью следующего пакета санкций, сообщает немецкая газета "Зюддойче цайтунг".Уточняется, что такое предложение содержится в документе для обсуждения, который Берлин направил руководству других государств ЕС и который оказался в распоряжении издания.Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС занимать должности в российских госкомпаниях из-за так называемой "стратегической коррупции", уточняет газета.Предложение "хорошо оплачиваемых должностей в органах управления" госкомпаний "давно является важным элементом" усилий Москвы по оказанию политического влияния в странах ЕС, говорится в документе. При этом отмечается, что запрет не должен распространяться на европейские дочерние предприятия российских компаний.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ намерен расширить санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России.

https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819356997.html

россия

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, берлин (город), санкции в отношении россии, германия