https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819385085.html
Берлин хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в России, пишут СМИ
Берлин хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2022
Берлин хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в России, пишут СМИ
Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний, запрет должен стать частью... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:50
2022-09-25T20:50
2022-09-25T20:58
россия
евросоюз
берлин (город)
санкции в отношении россии
германия
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний, запрет должен стать частью следующего пакета санкций, сообщает немецкая газета "Зюддойче цайтунг".Уточняется, что такое предложение содержится в документе для обсуждения, который Берлин направил руководству других государств ЕС и который оказался в распоряжении издания.Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС занимать должности в российских госкомпаниях из-за так называемой "стратегической коррупции", уточняет газета.Предложение "хорошо оплачиваемых должностей в органах управления" госкомпаний "давно является важным элементом" усилий Москвы по оказанию политического влияния в странах ЕС, говорится в документе. При этом отмечается, что запрет не должен распространяться на европейские дочерние предприятия российских компаний.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ намерен расширить санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России.
https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html
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россия, евросоюз, берлин (город), санкции в отношении россии, германия
Россия, Евросоюз, Берлин (город), Санкции в отношении России, Германия
20:50 25.09.2022 (обновлено: 20:58 25.09.2022)
Берлин хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в России, пишут СМИ
Sueddeutsche: Берлин хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в российских госкомпаниях