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Самарский губернатор встретил вернувшихся из Донбасса росгвардейцев - РИА Новости, 25.09.2022
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Самарский губернатор встретил вернувшихся из Донбасса росгвардейцев
Самарский губернатор встретил вернувшихся из Донбасса росгвардейцев - РИА Новости, 25.09.2022
Самарский губернатор встретил вернувшихся из Донбасса росгвардейцев
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:06
2022-09-25T12:06
россия
самарская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
донбасс
дмитрий азаров
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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САМАРА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона."В Самарскую область вернулся сводный отряд Росгвардии. Бойцы с честью выполнили все поставленные перед ними служебно-боевые задачи во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На родной земле вместе с родными и близкими, сослуживцами и ветеранами ведомства бойцов встречал и губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, росгвардейцев также встречали главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко."Сегодня знаменательный и радостный день для самарской земли: мы встречаем настоящих героев. И в данном случае это не фигура речи, а факт, с которым не поспорит никто. Вы своей доблестью, верностью присяге, верностью приказам и своей родине - нашей великой России - доказали, что вы действительно отважные люди и настоящие герои", – цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона отметил, что все жители Самарской области, так же как родные и близкие воинов, "с замиранием сердца следили за боестолкновениями", в которых пришлось участвовать сотрудникам Росгвардии. "Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее. Вы с честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав", - приводит слова Азарова пресс-служба.Отдельные слова благодарности губернатор адресовал командирам за грамотное управление воинскими подразделениями. "Выполняя задачи, которые возложены на подразделение, вы думали о каждом бойце. Спасибо вам за то, что эти доблестные парни в строю. Мы радуемся вашему возвращению. О вашем героизме знает не только вся Россия, но и далеко за ее пределами, в том числе наш враг. Когда он видит подвиг российского солдата, он понимает, что наша родина несокрушима", – цитирует Азарова пресс-служба. Постановлением губернатора Самарской области от 23 сентября весь личный состав сводного отряда награжден почетным знаком "За служение людям" с соответствующими денежными выплатами.По данным пресс-службы, впереди у росгвардейцев отдых, после которого они вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, самарская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс, дмитрий азаров, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Самарская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Донбасс, Дмитрий Азаров, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
12:06 25.09.2022
 
Самарский губернатор встретил вернувшихся из Донбасса росгвардейцев

Самарский губернатор Азаров встретил вернувшихся из Донбасса росгвардейцев

© Фото : Правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Правительство Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса
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САМАРА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Самарскую область вернулся сводный отряд Росгвардии. Бойцы с честью выполнили все поставленные перед ними служебно-боевые задачи во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На родной земле вместе с родными и близкими, сослуживцами и ветеранами ведомства бойцов встречал и губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, росгвардейцев также встречали главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.
© Фото : Правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Правительство Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса
"Сегодня знаменательный и радостный день для самарской земли: мы встречаем настоящих героев. И в данном случае это не фигура речи, а факт, с которым не поспорит никто. Вы своей доблестью, верностью присяге, верностью приказам и своей родине - нашей великой России - доказали, что вы действительно отважные люди и настоящие герои", – цитирует Азарова пресс-служба.
Глава региона отметил, что все жители Самарской области, так же как родные и близкие воинов, "с замиранием сердца следили за боестолкновениями", в которых пришлось участвовать сотрудникам Росгвардии. "Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее. Вы с честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав", - приводит слова Азарова пресс-служба.
© Фото : Правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Правительство Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил сводный отряд Росгвардии, который вернулся из Донбасса
Отдельные слова благодарности губернатор адресовал командирам за грамотное управление воинскими подразделениями. "Выполняя задачи, которые возложены на подразделение, вы думали о каждом бойце. Спасибо вам за то, что эти доблестные парни в строю. Мы радуемся вашему возвращению. О вашем героизме знает не только вся Россия, но и далеко за ее пределами, в том числе наш враг. Когда он видит подвиг российского солдата, он понимает, что наша родина несокрушима", – цитирует Азарова пресс-служба. Постановлением губернатора Самарской области от 23 сентября весь личный состав сводного отряда награжден почетным знаком "За служение людям" с соответствующими денежными выплатами.
По данным пресс-службы, впереди у росгвардейцев отдых, после которого они вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РоссияСамарская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ДонбассДмитрий АзаровРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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