https://ria.ru/20220925/referendum-1819369823.html

Наблюдатель из Венесуэлы отметила соблюдение свободы на референдуме

Наблюдатель из Венесуэлы отметила соблюдение свободы на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022

Наблюдатель из Венесуэлы отметила соблюдение свободы на референдуме

Международный наблюдатель из Венесуэлы Ханлисберт Веласо считает, что на референдуме о вхождении в состав России в ДНР главный принцип свободного голосования... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:01

2022-09-25T19:01

2022-09-25T19:02

в мире

россия

венесуэла

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель из Венесуэлы Ханлисберт Веласо считает, что на референдуме о вхождении в состав России в ДНР главный принцип свободного голосования соблюден, оно проходит добровольно, без вмешательства."Я тоже посещала сегодня участки. Я считаю, что главный международный стандарт - право изъявлять свою волю, и оно должно быть добровольным… Несмотря на то, что есть некоторые исключения из требований стандарта, нарушениями их нельзя считать. В данной ситуации (продолжающихся обстрелов – ред.) организованы прекрасные условия, при которых люди могут проголосовать добровольно. Главный принцип – свободное голосование", - сказала на брифинге Веласо.Она пояснила, что основным нарушением стандартов голосования, которые она увидела на некоторых участках, было отсутствие кабинок для голосования, люди участвуют в референдуме прямо под открытым небом, возле домов, что продиктовано вопросами обеспечения безопасности.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819366760.html

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россия

венесуэла

донецкая народная республика

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в мире, россия, венесуэла, донецкая народная республика, референдум в донбассе