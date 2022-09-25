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В пригороде Парижа потушили крупный пожар - РИА Новости, 25.09.2022
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В пригороде Парижа потушили крупный пожар
В пригороде Парижа потушили крупный пожар - РИА Новости, 25.09.2022
В пригороде Парижа потушили крупный пожар
Пожар на складе крупного международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа почти потушен, на месте ещё работают пожарные службы, передаёт... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:20
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франция
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ПАРИЖ, 25 сент - РИА Новости. Пожар на складе крупного международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа почти потушен, на месте ещё работают пожарные службы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье сильный пожар вспыхнул на складе международного рынка Рюнжи под Парижем. Столбы дыма были видны даже из французской столицы.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, к 17.00 ч по местному времени дым почти прекратился. На месте ещё продолжают работать пожарные, но некоторые автомобили пожарной службы покидают место ЧП. Складское помещение оцепила полиция.Как сообщили агентству в правоохранительных органах, огонь уже взят под контроль, приостановленное рядом с местом пожара движение автобусов и автомобилей возобновлено.Пострадавших в результате инцидента нет.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
18:20 25.09.2022 (обновлено: 18:58 25.09.2022)
 
В пригороде Парижа потушили крупный пожар

Пожар на складе международного рынка овощей Рюнжи в пригороде Парижа почти потушили

© AFP 2022 / Christophe ArchambaultПожар на складе международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа
Пожар на складе международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Christophe Archambault
Пожар на складе международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 сент - РИА Новости. Пожар на складе крупного международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа почти потушен, на месте ещё работают пожарные службы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье сильный пожар вспыхнул на складе международного рынка Рюнжи под Парижем. Столбы дыма были видны даже из французской столицы.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, к 17.00 ч по местному времени дым почти прекратился. На месте ещё продолжают работать пожарные, но некоторые автомобили пожарной службы покидают место ЧП. Складское помещение оцепила полиция.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, огонь уже взят под контроль, приостановленное рядом с местом пожара движение автобусов и автомобилей возобновлено.
Пострадавших в результате инцидента нет.
 
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