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В пригороде Парижа потушили крупный пожар

В пригороде Парижа потушили крупный пожар - РИА Новости, 25.09.2022

В пригороде Парижа потушили крупный пожар

Пожар на складе крупного международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа почти потушен, на месте ещё работают пожарные службы, передаёт... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:20

2022-09-25T18:20

2022-09-25T18:58

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ПАРИЖ, 25 сент - РИА Новости. Пожар на складе крупного международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа почти потушен, на месте ещё работают пожарные службы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье сильный пожар вспыхнул на складе международного рынка Рюнжи под Парижем. Столбы дыма были видны даже из французской столицы.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, к 17.00 ч по местному времени дым почти прекратился. На месте ещё продолжают работать пожарные, но некоторые автомобили пожарной службы покидают место ЧП. Складское помещение оцепила полиция.Как сообщили агентству в правоохранительных органах, огонь уже взят под контроль, приостановленное рядом с местом пожара движение автобусов и автомобилей возобновлено.Пострадавших в результате инцидента нет.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция