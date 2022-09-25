https://ria.ru/20220925/pozhar-1819361765.html
В пригороде Парижа потушили крупный пожар
В пригороде Парижа потушили крупный пожар - РИА Новости, 25.09.2022
В пригороде Парижа потушили крупный пожар
Пожар на складе крупного международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа почти потушен, на месте ещё работают пожарные службы, передаёт... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:20
2022-09-25T18:20
2022-09-25T18:58
в мире
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819369103_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_931f843b7cdd657e0bdf5a17ddaf05b1.jpg
ПАРИЖ, 25 сент - РИА Новости. Пожар на складе крупного международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа почти потушен, на месте ещё работают пожарные службы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье сильный пожар вспыхнул на складе международного рынка Рюнжи под Парижем. Столбы дыма были видны даже из французской столицы.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, к 17.00 ч по местному времени дым почти прекратился. На месте ещё продолжают работать пожарные, но некоторые автомобили пожарной службы покидают место ЧП. Складское помещение оцепила полиция.Как сообщили агентству в правоохранительных органах, огонь уже взят под контроль, приостановленное рядом с местом пожара движение автобусов и автомобилей возобновлено.Пострадавших в результате инцидента нет.
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819369103_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_6b909590dac91e6e5516254a1f03b507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
18:20 25.09.2022 (обновлено: 18:58 25.09.2022)
В пригороде Парижа потушили крупный пожар
Пожар на складе международного рынка овощей Рюнжи в пригороде Парижа почти потушили
ПАРИЖ, 25 сент - РИА Новости. Пожар на складе крупного международного рынка овощей и фруктов Рюнжи в пригороде Парижа почти потушен, на месте ещё работают пожарные службы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье сильный пожар вспыхнул на складе международного рынка Рюнжи под Парижем. Столбы дыма были видны даже из французской столицы.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, к 17.00 ч по местному времени дым почти прекратился. На месте ещё продолжают работать пожарные, но некоторые автомобили пожарной службы покидают место ЧП. Складское помещение оцепила полиция.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, огонь уже взят под контроль, приостановленное рядом с местом пожара движение автобусов и автомобилей возобновлено.
Пострадавших в результате инцидента нет.