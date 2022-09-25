https://ria.ru/20220925/pozhar-1819334231.html

В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар

В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 25.09.2022

В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар произошел в складском помещении международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа, говорится в сообщении пожарной службы столицы. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:27

2022-09-25T15:27

2022-09-25T16:15

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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Сильный пожар произошел в складском помещении международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа, говорится в сообщении пожарной службы столицы."Сильный пожар вспыхнул на складе в районе коммуны Шевильи-Ларю. Пожарные Парижа прибыли на место происшествия. Столб дыма виден из центра Парижа", - говорится в сообщении пожарных в Twitter.Граждан призывают избегать района происшествия и освободить проезд для автомобилей спасателей.Как отмечает телеканал BFMTV, пожар вспыхнул в воскресенье днем, на данный момент о пострадавших не сообщается.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция