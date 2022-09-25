https://ria.ru/20220925/pozhar-1819334231.html
В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар
В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 25.09.2022
В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар
Сильный пожар произошел в складском помещении международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа, говорится в сообщении пожарной службы столицы. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:27
2022-09-25T15:27
2022-09-25T16:15
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франция
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Сильный пожар произошел в складском помещении международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа, говорится в сообщении пожарной службы столицы."Сильный пожар вспыхнул на складе в районе коммуны Шевильи-Ларю. Пожарные Парижа прибыли на место происшествия. Столб дыма виден из центра Парижа", - говорится в сообщении пожарных в Twitter.Граждан призывают избегать района происшествия и освободить проезд для автомобилей спасателей.Как отмечает телеканал BFMTV, пожар вспыхнул в воскресенье днем, на данный момент о пострадавших не сообщается.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
15:27 25.09.2022 (обновлено: 16:15 25.09.2022)
В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар
Сильный пожар вспыхнул на складе международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа