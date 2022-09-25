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В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 25.09.2022
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В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар
В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 25.09.2022
В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар
Сильный пожар произошел в складском помещении международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа, говорится в сообщении пожарной службы столицы. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:27
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франция
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Сильный пожар произошел в складском помещении международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа, говорится в сообщении пожарной службы столицы."Сильный пожар вспыхнул на складе в районе коммуны Шевильи-Ларю. Пожарные Парижа прибыли на место происшествия. Столб дыма виден из центра Парижа", - говорится в сообщении пожарных в Twitter.Граждан призывают избегать района происшествия и освободить проезд для автомобилей спасателей.Как отмечает телеканал BFMTV, пожар вспыхнул в воскресенье днем, на данный момент о пострадавших не сообщается.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
15:27 25.09.2022 (обновлено: 16:15 25.09.2022)
 
В пригороде Парижа вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул на складе международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа

© AFP 2022 / Aurore MesengeДым от пожара в районе Рюнжи в пригороде Парижа
Дым от пожара в районе Рюнжи в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Aurore Mesenge
Дым от пожара в районе Рюнжи в пригороде Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Сильный пожар произошел в складском помещении международного рынка Рюнжи в пригороде Парижа, говорится в сообщении пожарной службы столицы.
"Сильный пожар вспыхнул на складе в районе коммуны Шевильи-Ларю. Пожарные Парижа прибыли на место происшествия. Столб дыма виден из центра Парижа", - говорится в сообщении пожарных в Twitter.
Граждан призывают избегать района происшествия и освободить проезд для автомобилей спасателей.
Как отмечает телеканал BFMTV, пожар вспыхнул в воскресенье днем, на данный момент о пострадавших не сообщается.
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