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Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2022
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Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии
Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2022
Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии
Визиты западных политиков-"ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их, заявил в воскресенье министр иностранных дел РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:39
2022-09-25T17:39
в мире
владимир макей
нэнси пелоси
армения
тайвань
ссср
одкб
конгресс сша
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Визиты западных политиков-"ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их, заявил в воскресенье министр иностранных дел Владимир Макей, комментируя недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению."Я считаю, что визит такого рода "ястребов", которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить лишь ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе. Что касается ОДКБ, то я лично глубоко убежден, что нам не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны", - передает слова Макея агентство Белта.Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что политики такого рода абсолютно не заинтересованы в эффективности ОДКБ. Более того, они представляют целый лагерь стран, которые ранее были заинтересованы в том, чтобы по периметру СССР, а сейчас – России, существовали постоянные очаги напряженности."Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - подытожил министр.
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в мире, владимир макей , нэнси пелоси, армения, тайвань, ссср, одкб, конгресс сша, мид белоруссии
В мире, Владимир Макей , Нэнси Пелоси, Армения, Тайвань, СССР, ОДКБ, Конгресс США, МИД Белоруссии
17:39 25.09.2022
 
Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии

МИД Белоруссии: визиты западных политиков в страны ОДКБ только обостряют конфликты

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване. Архивное фото
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Визиты западных политиков-"ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их, заявил в воскресенье министр иностранных дел Владимир Макей, комментируя недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению.
"Я считаю, что визит такого рода "ястребов", которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить лишь ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе. Что касается ОДКБ, то я лично глубоко убежден, что нам не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны", - передает слова Макея агентство Белта.
Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что политики такого рода абсолютно не заинтересованы в эффективности ОДКБ. Более того, они представляют целый лагерь стран, которые ранее были заинтересованы в том, чтобы по периметру СССР, а сейчас – России, существовали постоянные очаги напряженности.
"Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - подытожил министр.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 00:10
Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе
 
В миреВладимир МакейНэнси ПелосиАрменияТайваньСССРОДКБКонгресс СШАМИД Белоруссии
 
 
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