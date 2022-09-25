https://ria.ru/20220925/politiki-1819355970.html

Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии

Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2022

Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии

Визиты западных политиков-"ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их, заявил в воскресенье министр иностранных дел РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:39

2022-09-25T17:39

2022-09-25T17:39

в мире

владимир макей

нэнси пелоси

армения

тайвань

ссср

одкб

конгресс сша

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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Визиты западных политиков-"ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их, заявил в воскресенье министр иностранных дел Владимир Макей, комментируя недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению."Я считаю, что визит такого рода "ястребов", которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить лишь ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе. Что касается ОДКБ, то я лично глубоко убежден, что нам не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны", - передает слова Макея агентство Белта.Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что политики такого рода абсолютно не заинтересованы в эффективности ОДКБ. Более того, они представляют целый лагерь стран, которые ранее были заинтересованы в том, чтобы по периметру СССР, а сейчас – России, существовали постоянные очаги напряженности."Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - подытожил министр.

https://ria.ru/20220920/pelosi-1818008723.html

армения

тайвань

ссср

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