Политики Запада в странах ОДКБ обостряют конфликты, заявил МИД Белоруссии
МИД Белоруссии: визиты западных политиков в страны ОДКБ только обостряют конфликты
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване. Архивное фото
МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Визиты западных политиков-"ястребов" в страны ОДКБ не способствуют разрешению конфликтов, а наоборот, обостряют их, заявил в воскресенье министр иностранных дел Владимир Макей, комментируя недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению.
"Я считаю, что визит такого рода "ястребов", которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить лишь ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе. Что касается ОДКБ, то я лично глубоко убежден, что нам не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны", - передает слова Макея агентство Белта.
Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что политики такого рода абсолютно не заинтересованы в эффективности ОДКБ. Более того, они представляют целый лагерь стран, которые ранее были заинтересованы в том, чтобы по периметру СССР, а сейчас – России, существовали постоянные очаги напряженности.
"Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - подытожил министр.