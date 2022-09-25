https://ria.ru/20220925/politika-1818961921.html

"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам

"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам - РИА Новости, 25.09.2022

"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН, объяснив российскую точку зрения на украинский конфликт и указав... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:15

сергей лавров

джо байден

владимир зеленский

россия

украина

сша

оон

международный уголовный суд

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН, объяснив российскую точку зрения на украинский конфликт и указав на роль Запада в эскалации глобального противостояния. Это очень важно в свете референдумов о присоединении к России новых регионов: Москва получила возможность высказаться с мировой трибуны и развеять всякие сомнения в своей решимости."Гвоздь программы"Неделя высокого уровня — часть проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, на которой собрались главы государств и министры иностранных дел. Джо Байдену и Владимиру Зеленскому слово уже предоставляли, и российский министр был в курсе их заявлений. К слову, западные комментаторы в социальных сетях критиковали очередность выступлений. Сравнивая сессию ГА с рок-фестивалем, они отмечали, что США и Украина оказались "разогревающими" перед "хедлайнером". Лаврова действительно воспринимали как "гвоздь программы" — после объявления частичной мобилизации в России и на фоне референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожских областях.В начале речи министр отметил, что в нынешний момент положение дел в сфере международной безопасности "стремительно деградирует". Вина за это, по его словам, лежит на странах, пытающихся навязать другим свою волю. Речь идет в первую очередь о западных государствах."США и их союзники хотят остановить маховик истории, — заявил Лавров. — Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только "священные" права безнаказанно действовать — как и где угодно".По словам главы российской дипломатии, Вашингтон активно пытается подчинить себе азиатские пространства, а весь мир превратить в свой "задний двор". Москва и ее союзники призывают строить будущий миропорядок без шантажа и запугивания. И именно за этот самостоятельный курс Запад хочет расчленить Россию, заявил министр.Лавров упомянул и нарастающую опасность продовольственного кризиса. При этом, подчеркнул он, США и Евросоюз продолжают создавать препоны на пути разрешения проблемы. В частности, сохраняя ограничения "на пути российского экспорта зерна и удобрений". Хотя ранее они заявляли о послаблениях.Реакцию Запада на референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Лавров назвал истерикой и пообещал, что Москва будет уважать итоги народного волеизъявления. Вся территория России, которая будет закреплена в Конституции России, безусловно находится под полной защитой государства, подчеркнул министр. Во время выступления российского дипломата представители украинской делегации покинули зал."США и их союзники не дают никому свободу выбора, они угрожают и выкручивают руки каждому, кто осмелится мыслить самостоятельно, требуют угрозами присоединиться к антироссийским санкциям, — затронул тему санкционной борьбы Лавров. — У них это плохо получается, но очевидно, что действия подобного рода США и их сателлитов — никакая не демократия, а чистой воды диктатура".Говоря же о возможном конфликте, в том числе с использованием ядерного оружия, глава МИД сослался на российскую доктрину ядерной безопасности, в которой и обозначены случаи, когда допускается применение подобного вооружения.От "Лепестков" до референдумовПеред выступлением в ГА Лавров участвовал в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине. Там он заявил, что Запад пытается изобразить Россию агрессором, забывая о многолетних убийствах жителей Донбасса киевским режимом.Украину буквально заваливают западным оружием. И это, считает Лавров, фактически делает Германию, США и Францию стороной конфликта."Особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, чтобы растащить и ослабить Россию", — сказал министр.Раскритиковал он и Международный уголовный суд (МУС), пытающийся обвинить российских военных в преступлениях, но до сих пор не расследовавший обстоятельства государственного переворота на Украине или событий 2 мая 2014-го в Одессе. Такая тенденциозность лишает эту судебную инстанцию всякого доверия.Особое внимание Лавров уделил методам ведения боевых действий ВСУ, в частности — применению в Донбассе противопехотных мин "Лепесток", запрещенных международными конвенциями. Но Запад строит отношения с Зеленским, "исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", подчеркнул министр.По поводу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Лавров пояснил, что именно риторика и конкретные действия Киева подтолкнули к этому население регионов. "Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. <...> Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание", — отметил глава МИД.В условиях максимальной враждебностиРоссийской делегации пытались ставить палки в колеса с самого начала. ГА стартовала в Нью-Йорке 13 сентября, и лишь накануне делегаты из России — и то не все — получили визы. Генсек ООН Антониу Гутерреш в очередной раз фактически проигнорировал проблему односторонних решений Соединенных Штатов, выдающих въездные документы. Согласно правилам Вашингтон обязан беспрепятственно предоставлять участникам международных мероприятий доступ к объектам ООН.Тем не менее кое-какие точки соприкосновения России и Запада, как ни странно, нашлись. Американский президент заявил, что Вашингтон выступает за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Заместитель Лаврова Сергей Рябков напомнил, что и Москва давно призывает к этому. По его словам, "похвально", что Байден высказался на сей счет.Но у Москвы и Вашингтона совершенно разные представления о кандидатах в расширенный Совбез. А воинствующая риторика Запада на фоне референдумов в Донбассе и на Юго-Востоке Украины делает возможность компромиссов очень сомнительной.

https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818573947.html

https://ria.ru/20220922/lavrov-1818781734.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html

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сергей лавров, джо байден, владимир зеленский, россия, украина, сша, оон, международный уголовный суд