Рейтинг@Mail.ru
"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/politika-1818961921.html
"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам
"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам - РИА Новости, 25.09.2022
"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН, объяснив российскую точку зрения на украинский конфликт и указав... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:00
2022-09-25T08:15
сергей лавров
джо байден
владимир зеленский
россия
украина
сша
оон
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819229487_503:819:2687:2048_1920x0_80_0_0_37547bfcb184f3ef7c86c179ee789c29.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН, объяснив российскую точку зрения на украинский конфликт и указав на роль Запада в эскалации глобального противостояния. Это очень важно в свете референдумов о присоединении к России новых регионов: Москва получила возможность высказаться с мировой трибуны и развеять всякие сомнения в своей решимости."Гвоздь программы"Неделя высокого уровня — часть проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, на которой собрались главы государств и министры иностранных дел. Джо Байдену и Владимиру Зеленскому слово уже предоставляли, и российский министр был в курсе их заявлений. К слову, западные комментаторы в социальных сетях критиковали очередность выступлений. Сравнивая сессию ГА с рок-фестивалем, они отмечали, что США и Украина оказались "разогревающими" перед "хедлайнером". Лаврова действительно воспринимали как "гвоздь программы" — после объявления частичной мобилизации в России и на фоне референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожских областях.В начале речи министр отметил, что в нынешний момент положение дел в сфере международной безопасности "стремительно деградирует". Вина за это, по его словам, лежит на странах, пытающихся навязать другим свою волю. Речь идет в первую очередь о западных государствах."США и их союзники хотят остановить маховик истории, — заявил Лавров. — Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только "священные" права безнаказанно действовать — как и где угодно".По словам главы российской дипломатии, Вашингтон активно пытается подчинить себе азиатские пространства, а весь мир превратить в свой "задний двор". Москва и ее союзники призывают строить будущий миропорядок без шантажа и запугивания. И именно за этот самостоятельный курс Запад хочет расчленить Россию, заявил министр.Лавров упомянул и нарастающую опасность продовольственного кризиса. При этом, подчеркнул он, США и Евросоюз продолжают создавать препоны на пути разрешения проблемы. В частности, сохраняя ограничения "на пути российского экспорта зерна и удобрений". Хотя ранее они заявляли о послаблениях.Реакцию Запада на референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Лавров назвал истерикой и пообещал, что Москва будет уважать итоги народного волеизъявления. Вся территория России, которая будет закреплена в Конституции России, безусловно находится под полной защитой государства, подчеркнул министр. Во время выступления российского дипломата представители украинской делегации покинули зал."США и их союзники не дают никому свободу выбора, они угрожают и выкручивают руки каждому, кто осмелится мыслить самостоятельно, требуют угрозами присоединиться к антироссийским санкциям, — затронул тему санкционной борьбы Лавров. — У них это плохо получается, но очевидно, что действия подобного рода США и их сателлитов — никакая не демократия, а чистой воды диктатура".Говоря же о возможном конфликте, в том числе с использованием ядерного оружия, глава МИД сослался на российскую доктрину ядерной безопасности, в которой и обозначены случаи, когда допускается применение подобного вооружения.От "Лепестков" до референдумовПеред выступлением в ГА Лавров участвовал в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине. Там он заявил, что Запад пытается изобразить Россию агрессором, забывая о многолетних убийствах жителей Донбасса киевским режимом.Украину буквально заваливают западным оружием. И это, считает Лавров, фактически делает Германию, США и Францию стороной конфликта."Особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, чтобы растащить и ослабить Россию", — сказал министр.Раскритиковал он и Международный уголовный суд (МУС), пытающийся обвинить российских военных в преступлениях, но до сих пор не расследовавший обстоятельства государственного переворота на Украине или событий 2 мая 2014-го в Одессе. Такая тенденциозность лишает эту судебную инстанцию всякого доверия.Особое внимание Лавров уделил методам ведения боевых действий ВСУ, в частности — применению в Донбассе противопехотных мин "Лепесток", запрещенных международными конвенциями. Но Запад строит отношения с Зеленским, "исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", подчеркнул министр.По поводу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Лавров пояснил, что именно риторика и конкретные действия Киева подтолкнули к этому население регионов. "Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. &lt;...&gt; Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание", — отметил глава МИД.В условиях максимальной враждебностиРоссийской делегации пытались ставить палки в колеса с самого начала. ГА стартовала в Нью-Йорке 13 сентября, и лишь накануне делегаты из России — и то не все — получили визы. Генсек ООН Антониу Гутерреш в очередной раз фактически проигнорировал проблему односторонних решений Соединенных Штатов, выдающих въездные документы. Согласно правилам Вашингтон обязан беспрепятственно предоставлять участникам международных мероприятий доступ к объектам ООН.Тем не менее кое-какие точки соприкосновения России и Запада, как ни странно, нашлись. Американский президент заявил, что Вашингтон выступает за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Заместитель Лаврова Сергей Рябков напомнил, что и Москва давно призывает к этому. По его словам, "похвально", что Байден высказался на сей счет.Но у Москвы и Вашингтона совершенно разные представления о кандидатах в расширенный Совбез. А воинствующая риторика Запада на фоне референдумов в Донбассе и на Юго-Востоке Украины делает возможность компромиссов очень сомнительной.
https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818573947.html
https://ria.ru/20220922/lavrov-1818781734.html
https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819229487_776:862:2357:2048_1920x0_80_0_0_ae98b5617f0f7cd79aefa6612b5fdc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, джо байден, владимир зеленский, россия, украина, сша, оон, международный уголовный суд
Сергей Лавров, Джо Байден, Владимир Зеленский, Россия, Украина, США, ООН, Международный уголовный суд
08:00 25.09.2022 (обновлено: 08:15 25.09.2022)
 

"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам

© AP Photo / Mary AltafferМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН, объяснив российскую точку зрения на украинский конфликт и указав на роль Запада в эскалации глобального противостояния. Это очень важно в свете референдумов о присоединении к России новых регионов: Москва получила возможность высказаться с мировой трибуны и развеять всякие сомнения в своей решимости.

"Гвоздь программы"

Неделя высокого уровня — часть проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, на которой собрались главы государств и министры иностранных дел. Джо Байдену и Владимиру Зеленскому слово уже предоставляли, и российский министр был в курсе их заявлений. К слову, западные комментаторы в социальных сетях критиковали очередность выступлений. Сравнивая сессию ГА с рок-фестивалем, они отмечали, что США и Украина оказались "разогревающими" перед "хедлайнером". Лаврова действительно воспринимали как "гвоздь программы" — после объявления частичной мобилизации в России и на фоне референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожских областях.
© Ruptly"Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР" — Лавров о реакции Запада на референдум
Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР – Лавров о реакции Запада на референдум - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Ruptly
"Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР" — Лавров о реакции Запада на референдум
В начале речи министр отметил, что в нынешний момент положение дел в сфере международной безопасности "стремительно деградирует". Вина за это, по его словам, лежит на странах, пытающихся навязать другим свою волю. Речь идет в первую очередь о западных государствах.
"США и их союзники хотят остановить маховик истории, — заявил Лавров. — Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только "священные" права безнаказанно действовать — как и где угодно".
По словам главы российской дипломатии, Вашингтон активно пытается подчинить себе азиатские пространства, а весь мир превратить в свой "задний двор". Москва и ее союзники призывают строить будущий миропорядок без шантажа и запугивания. И именно за этот самостоятельный курс Запад хочет расчленить Россию, заявил министр.
Лавров упомянул и нарастающую опасность продовольственного кризиса. При этом, подчеркнул он, США и Евросоюз продолжают создавать препоны на пути разрешения проблемы. В частности, сохраняя ограничения "на пути российского экспорта зерна и удобрений". Хотя ранее они заявляли о послаблениях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 01:23
Зеленский использовал Генассамблею ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие
Реакцию Запада на референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Лавров назвал истерикой и пообещал, что Москва будет уважать итоги народного волеизъявления. Вся территория России, которая будет закреплена в Конституции России, безусловно находится под полной защитой государства, подчеркнул министр. Во время выступления российского дипломата представители украинской делегации покинули зал.
"США и их союзники не дают никому свободу выбора, они угрожают и выкручивают руки каждому, кто осмелится мыслить самостоятельно, требуют угрозами присоединиться к антироссийским санкциям, — затронул тему санкционной борьбы Лавров. — У них это плохо получается, но очевидно, что действия подобного рода США и их сателлитов — никакая не демократия, а чистой воды диктатура".
Говоря же о возможном конфликте, в том числе с использованием ядерного оружия, глава МИД сослался на российскую доктрину ядерной безопасности, в которой и обозначены случаи, когда допускается применение подобного вооружения.

От "Лепестков" до референдумов

Перед выступлением в ГА Лавров участвовал в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине. Там он заявил, что Запад пытается изобразить Россию агрессором, забывая о многолетних убийствах жителей Донбасса киевским режимом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:19
Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине
Украину буквально заваливают западным оружием. И это, считает Лавров, фактически делает Германию, США и Францию стороной конфликта.
"Особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, чтобы растащить и ослабить Россию", — сказал министр.
Раскритиковал он и Международный уголовный суд (МУС), пытающийся обвинить российских военных в преступлениях, но до сих пор не расследовавший обстоятельства государственного переворота на Украине или событий 2 мая 2014-го в Одессе. Такая тенденциозность лишает эту судебную инстанцию всякого доверия.
Особое внимание Лавров уделил методам ведения боевых действий ВСУ, в частности — применению в Донбассе противопехотных мин "Лепесток", запрещенных международными конвенциями. Но Запад строит отношения с Зеленским, "исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", подчеркнул министр.
По поводу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Лавров пояснил, что именно риторика и конкретные действия Киева подтолкнули к этому население регионов. "Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. <...> Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание", — отметил глава МИД.

В условиях максимальной враждебности

Российской делегации пытались ставить палки в колеса с самого начала. ГА стартовала в Нью-Йорке 13 сентября, и лишь накануне делегаты из России — и то не все — получили визы. Генсек ООН Антониу Гутерреш в очередной раз фактически проигнорировал проблему односторонних решений Соединенных Штатов, выдающих въездные документы. Согласно правилам Вашингтон обязан беспрепятственно предоставлять участникам международных мероприятий доступ к объектам ООН.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
"На пороге хаоса". Вашингтон предлагает разрушить мировой порядок
Тем не менее кое-какие точки соприкосновения России и Запада, как ни странно, нашлись. Американский президент заявил, что Вашингтон выступает за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Заместитель Лаврова Сергей Рябков напомнил, что и Москва давно призывает к этому. По его словам, "похвально", что Байден высказался на сей счет.
Но у Москвы и Вашингтона совершенно разные представления о кандидатах в расширенный Совбез. А воинствующая риторика Запада на фоне референдумов в Донбассе и на Юго-Востоке Украины делает возможность компромиссов очень сомнительной.
 
Сергей ЛавровДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСШАООНМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала