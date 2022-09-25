https://ria.ru/20220925/pogoda-1819319304.html
Москвичам пообещали до 18 градусов тепла в следующие выходные
Москвичам пообещали до 18 градусов тепла в следующие выходные - РИА Новости, 25.09.2022
Москвичам пообещали до 18 градусов тепла в следующие выходные
Погода в Москве до конца сентября останется холодной и дождливой, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:48
2022-09-25T13:48
2022-09-25T14:09
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погода в Москве до конца сентября останется холодной и дождливой, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Холодный, на 2,2 градуса ниже нормы, и дождливый сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным. Температурный фон лишь в последние дни месяца повысится и вернется в свое климатическое русло", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в первой половине недели по ночам температура воздуха станет понижаться до плюс 3-8 градусов, в дневные часы - не выше плюс 7-12 градусов. Наибольшее количество осадков прогнозируется в среду, когда выпадет 7-9 миллиметров осадков."Во второй части недели осадков заметно станет меньше, и они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью, усилится адвекция теплого воздуха, что вкупе с просветами в облаках повысит температурные показатели: если в четверг под утро будет плюс 6-11 градусов, днем плюс 9-14 градусов, в пятницу уже плюс 11-16 градусов, а в выходные станет еще комфортнее, до плюс 13-18 градусов", - отметил синоптик.Также Тишковец добавил, что в общей сложности за пять суток в Москве выпадет еще до 15 миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы.
https://ria.ru/20220921/zamorozki-1818303370.html
https://ria.ru/20220925/dozhd-1819308866.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
13:48 25.09.2022 (обновлено: 14:09 25.09.2022)
Москвичам пообещали до 18 градусов тепла в следующие выходные
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в следующие выходные в Москве ожидается до 18 градусов тепла
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погода в Москве до конца сентября останется холодной и дождливой, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Холодный, на 2,2 градуса ниже нормы, и дождливый сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным. Температурный фон лишь в последние дни месяца повысится и вернется в свое климатическое русло", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в первой половине недели по ночам температура воздуха станет понижаться до плюс 3-8 градусов, в дневные часы - не выше плюс 7-12 градусов. Наибольшее количество осадков прогнозируется в среду, когда выпадет 7-9 миллиметров осадков.
"Во второй части недели осадков заметно станет меньше, и они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью, усилится адвекция теплого воздуха, что вкупе с просветами в облаках повысит температурные показатели: если в четверг под утро будет плюс 6-11 градусов, днем плюс 9-14 градусов, в пятницу уже плюс 11-16 градусов, а в выходные станет еще комфортнее, до плюс 13-18 градусов", - отметил синоптик.
Также Тишковец добавил, что в общей сложности за пять суток в Москве выпадет еще до 15 миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы.