https://ria.ru/20220925/pogoda-1819319304.html

Москвичам пообещали до 18 градусов тепла в следующие выходные

Москвичам пообещали до 18 градусов тепла в следующие выходные - РИА Новости, 25.09.2022

Москвичам пообещали до 18 градусов тепла в следующие выходные

Погода в Москве до конца сентября останется холодной и дождливой, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:48

2022-09-25T13:48

2022-09-25T14:09

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погода в Москве до конца сентября останется холодной и дождливой, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Холодный, на 2,2 градуса ниже нормы, и дождливый сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным. Температурный фон лишь в последние дни месяца повысится и вернется в свое климатическое русло", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в первой половине недели по ночам температура воздуха станет понижаться до плюс 3-8 градусов, в дневные часы - не выше плюс 7-12 градусов. Наибольшее количество осадков прогнозируется в среду, когда выпадет 7-9 миллиметров осадков."Во второй части недели осадков заметно станет меньше, и они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью, усилится адвекция теплого воздуха, что вкупе с просветами в облаках повысит температурные показатели: если в четверг под утро будет плюс 6-11 градусов, днем плюс 9-14 градусов, в пятницу уже плюс 11-16 градусов, а в выходные станет еще комфортнее, до плюс 13-18 градусов", - отметил синоптик.Также Тишковец добавил, что в общей сложности за пять суток в Москве выпадет еще до 15 миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы.

https://ria.ru/20220921/zamorozki-1818303370.html

https://ria.ru/20220925/dozhd-1819308866.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"