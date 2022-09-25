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В Карачаево-Черкесии ввели региональные меры поддержки мобилизованных - РИА Новости, 25.09.2022
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В Карачаево-Черкесии ввели региональные меры поддержки мобилизованных
В Карачаево-Черкесии ввели региональные меры поддержки мобилизованных - РИА Новости, 25.09.2022
В Карачаево-Черкесии ввели региональные меры поддержки мобилизованных
Власти Карачаево-Черкесии будут выплачивать единовременно 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей и... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:07
2022-09-25T16:07
безопасность
рашид темрезов
россия
частичная мобилизация в россии
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ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии будут выплачивать единовременно 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей и миллион рублей в случае гибели военнослужащего, сообщил глава региона Рашид Темрезов."Первые призывники из Карачаево-Черкесии направлены в воинскую часть для прохождения военной службы. На уровне правительства Карачаево-Черкесской республики мы приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих. Это единовременная выплата в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллион рублей в случае гибели военнослужащего", - написал Темрезов в своём Telegram-канале.Кроме того, все призывники будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными на федеральном уровне, добавил он."Все военнослужащие из Карачаево-Черкесии, призванные в рамках частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым обмундированием, которое предусмотрено для военнослужащих российской армии", - заверил Темрезов.Также глава КЧР попросил сообщать в военкоматы и по единому телефону 122 информацию о фактах мобилизации, не соответствующих критериям указа президента РФ и решениям Минобороны РФ. Каждый факт будет обязательно рассмотрен отдельно, добавил глава региона.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220925/sbu-1819342828.html
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безопасность, рашид темрезов, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Рашид Темрезов, Россия, Частичная мобилизация в России
16:07 25.09.2022
 
В Карачаево-Черкесии ввели региональные меры поддержки мобилизованных

Власти Карачаево-Черкесии ввели региональные меры поддержки мобилизованных

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии будут выплачивать единовременно 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей и миллион рублей в случае гибели военнослужащего, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Первые призывники из Карачаево-Черкесии направлены в воинскую часть для прохождения военной службы. На уровне правительства Карачаево-Черкесской республики мы приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих. Это единовременная выплата в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллион рублей в случае гибели военнослужащего", - написал Темрезов в своём Telegram-канале.
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Кроме того, все призывники будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными на федеральном уровне, добавил он.
"Все военнослужащие из Карачаево-Черкесии, призванные в рамках частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым обмундированием, которое предусмотрено для военнослужащих российской армии", - заверил Темрезов.
Также глава КЧР попросил сообщать в военкоматы и по единому телефону 122 информацию о фактах мобилизации, не соответствующих критериям указа президента РФ и решениям Минобороны РФ. Каждый факт будет обязательно рассмотрен отдельно, добавил глава региона.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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БезопасностьРашид ТемрезовРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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