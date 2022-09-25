В Карачаево-Черкесии ввели региональные меры поддержки мобилизованных
Власти Карачаево-Черкесии ввели региональные меры поддержки мобилизованных
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии будут выплачивать единовременно 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей и миллион рублей в случае гибели военнослужащего, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Первые призывники из Карачаево-Черкесии направлены в воинскую часть для прохождения военной службы. На уровне правительства Карачаево-Черкесской республики мы приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих. Это единовременная выплата в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллион рублей в случае гибели военнослужащего", - написал Темрезов в своём Telegram-канале.
Кроме того, все призывники будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными на федеральном уровне, добавил он.
"Все военнослужащие из Карачаево-Черкесии, призванные в рамках частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым обмундированием, которое предусмотрено для военнослужащих российской армии", - заверил Темрезов.
Также глава КЧР попросил сообщать в военкоматы и по единому телефону 122 информацию о фактах мобилизации, не соответствующих критериям указа президента РФ и решениям Минобороны РФ. Каждый факт будет обязательно рассмотрен отдельно, добавил глава региона.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.