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Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2022
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Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке
Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2022
Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке
Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, пишет газета New York Post. Сообщается, что во... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:59
2022-09-25T16:33
в мире
нью-йорк (город)
сша
нэнси пелоси
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, пишет газета New York Post. Сообщается, что во время выступления политик попыталась начать говорить про изменение климата и сокращение выбросов углерода, но собравшиеся стали шуметь."Было слышно, как толпа кричала "поехали", очевидно, надеясь, что ее речь закончится и начнется концерт", — говорится в публикации. Она пыталась продолжить, заявив, что Соединенные Штаты недавно приняли историческое климатическое законодательство, которое изменит правила игры и приведет к “улучшению качества воды и воздуха для наших детей”, но толпа не унималась, уточняется в статье.Тогда Пелоси сказала, что ее внуки Пол и Томас присутствуют на этом мероприятии, и решила быстрее закончить выступление. Ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen предлагает бесплатные билеты десяткам тысяч людей, которые делают вклад в борьбу с крайней нищетой.
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в мире, нью-йорк (город), сша, нэнси пелоси
В мире, Нью-Йорк (город), США, Нэнси Пелоси
14:59 25.09.2022 (обновлено: 16:33 25.09.2022)
 
Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке

NYP: спикера палаты представителей США Пелоси освистали на выступлении в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Приянка Чопра и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на сцене во время фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке
Актриса Приянка Чопра и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на сцене во время фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Evan Agostini
Актриса Приянка Чопра и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на сцене во время фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, пишет газета New York Post.

Сообщается, что во время выступления политик попыталась начать говорить про изменение климата и сокращение выбросов углерода, но собравшиеся стали шуметь.
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"Было слышно, как толпа кричала "поехали", очевидно, надеясь, что ее речь закончится и начнется концерт", — говорится в публикации.

Она пыталась продолжить, заявив, что Соединенные Штаты недавно приняли историческое климатическое законодательство, которое изменит правила игры и приведет к “улучшению качества воды и воздуха для наших детей”, но толпа не унималась, уточняется в статье.

Тогда Пелоси сказала, что ее внуки Пол и Томас присутствуют на этом мероприятии, и решила быстрее закончить выступление.

Ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen предлагает бесплатные билеты десяткам тысяч людей, которые делают вклад в борьбу с крайней нищетой.
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