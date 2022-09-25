https://ria.ru/20220925/pelosi-1819330219.html

Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке

Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2022

Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке

Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, пишет газета New York Post. Сообщается, что во... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:59

2022-09-25T14:59

2022-09-25T16:33

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нью-йорк (город)

сша

нэнси пелоси

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, пишет газета New York Post. Сообщается, что во время выступления политик попыталась начать говорить про изменение климата и сокращение выбросов углерода, но собравшиеся стали шуметь."Было слышно, как толпа кричала "поехали", очевидно, надеясь, что ее речь закончится и начнется концерт", — говорится в публикации. Она пыталась продолжить, заявив, что Соединенные Штаты недавно приняли историческое климатическое законодательство, которое изменит правила игры и приведет к “улучшению качества воды и воздуха для наших детей”, но толпа не унималась, уточняется в статье.Тогда Пелоси сказала, что ее внуки Пол и Томас присутствуют на этом мероприятии, и решила быстрее закончить выступление. Ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen предлагает бесплатные билеты десяткам тысяч людей, которые делают вклад в борьбу с крайней нищетой.

https://ria.ru/20220906/domingo-1814773076.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819130573.html

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Севастиан Котов

в мире, нью-йорк (город), сша, нэнси пелоси