14:59 25.09.2022 (обновлено: 16:33 25.09.2022)
Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке
NYP: спикера палаты представителей США Пелоси освистали на выступлении в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Приянка Чопра и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на сцене во время фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Agostini
Актриса Приянка Чопра и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на сцене во время фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, пишет газета New York Post.
Сообщается, что во время выступления политик попыталась начать говорить про изменение климата и сокращение выбросов углерода, но собравшиеся стали шуметь.
Сообщается, что во время выступления политик попыталась начать говорить про изменение климата и сокращение выбросов углерода, но собравшиеся стали шуметь.
"Было слышно, как толпа кричала "поехали", очевидно, надеясь, что ее речь закончится и начнется концерт", — говорится в публикации.
Она пыталась продолжить, заявив, что Соединенные Штаты недавно приняли историческое климатическое законодательство, которое изменит правила игры и приведет к “улучшению качества воды и воздуха для наших детей”, но толпа не унималась, уточняется в статье.
Тогда Пелоси сказала, что ее внуки Пол и Томас присутствуют на этом мероприятии, и решила быстрее закончить выступление.
Ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen предлагает бесплатные билеты десяткам тысяч людей, которые делают вклад в борьбу с крайней нищетой.
Она пыталась продолжить, заявив, что Соединенные Штаты недавно приняли историческое климатическое законодательство, которое изменит правила игры и приведет к “улучшению качества воды и воздуха для наших детей”, но толпа не унималась, уточняется в статье.
Тогда Пелоси сказала, что ее внуки Пол и Томас присутствуют на этом мероприятии, и решила быстрее закончить выступление.
Ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen предлагает бесплатные билеты десяткам тысяч людей, которые делают вклад в борьбу с крайней нищетой.