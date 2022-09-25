https://ria.ru/20220925/pashinyan-1819345127.html

Азербайджан не признал территориальную целостность Армении, заявил Пашинян

Азербайджан не признал территориальную целостность Армении, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.09.2022

Азербайджан не признал территориальную целостность Армении, заявил Пашинян

Ереван не получил положительной реакции Баку на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ, написал в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:19

2022-09-25T16:19

2022-09-25T16:19

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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Ереван не получил положительной реакции Баку на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ, написал в соцсетях армянский премьер Никол Пашинян."В моем выступлении в ООН я задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах? Если так, мы могли бы приступить к мирному соглашению. К сожалению, положительной реакции нет. Вопрос в том, почему?" - отметил Пашинян.Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что если бы Азербайджан признал территориальную целостность международно признанной территории Армении, площадь которой составляет 29,8 тысячи квадратных километров, "то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение посредством взаимного признания территориальной целостности каждого из двух государств". По его мнению, "в противном случае после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии и совершать акты оккупации".В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ позднее достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220923/armeniya-1818846872.html

https://ria.ru/20220923/soglashenie-1818824336.html

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