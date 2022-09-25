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Азербайджан не признал территориальную целостность Армении, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.09.2022
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Азербайджан не признал территориальную целостность Армении, заявил Пашинян
Азербайджан не признал территориальную целостность Армении, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.09.2022
Азербайджан не признал территориальную целостность Армении, заявил Пашинян
Ереван не получил положительной реакции Баку на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ, написал в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:19
2022-09-25T16:19
в мире
никол пашинян
григорий карасин
владимир путин
армения
азербайджан
ереван
одкб
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Ереван не получил положительной реакции Баку на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ, написал в соцсетях армянский премьер Никол Пашинян."В моем выступлении в ООН я задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах? Если так, мы могли бы приступить к мирному соглашению. К сожалению, положительной реакции нет. Вопрос в том, почему?" - отметил Пашинян.Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что если бы Азербайджан признал территориальную целостность международно признанной территории Армении, площадь которой составляет 29,8 тысячи квадратных километров, "то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение посредством взаимного признания территориальной целостности каждого из двух государств". По его мнению, "в противном случае после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии и совершать акты оккупации".В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ позднее достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220923/armeniya-1818846872.html
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в мире, никол пашинян, григорий карасин, владимир путин, армения, азербайджан, ереван, одкб, оон, генеральная ассамблея оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Никол Пашинян, Григорий Карасин, Владимир Путин, Армения, Азербайджан, Ереван, ОДКБ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:19 25.09.2022
 
Азербайджан не признал территориальную целостность Армении, заявил Пашинян

Пашинян: Азербайджан не признал территориальную целостность Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Ереван не получил положительной реакции Баку на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ, написал в соцсетях армянский премьер Никол Пашинян.
"В моем выступлении в ООН я задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах? Если так, мы могли бы приступить к мирному соглашению. К сожалению, положительной реакции нет. Вопрос в том, почему?" - отметил Пашинян.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 09:18
Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе
Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что если бы Азербайджан признал территориальную целостность международно признанной территории Армении, площадь которой составляет 29,8 тысячи квадратных километров, "то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение посредством взаимного признания территориальной целостности каждого из двух государств". По его мнению, "в противном случае после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии и совершать акты оккупации".
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ позднее достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 02:06
Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку
 
В миреНикол ПашинянГригорий КарасинВладимир ПутинАрменияАзербайджанЕреванОДКБООНГенеральная Ассамблея ООНСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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