https://ria.ru/20220925/oshibki-1819339350.html

Ошибки призыва исправляются, заявил губернатор Севастополя

Ошибки призыва исправляются, заявил губернатор Севастополя - РИА Новости, 25.09.2022

Ошибки призыва исправляются, заявил губернатор Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько ошибочных случаев призыва в рамках частичной мобилизации уже исправлены, работа в этом... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:46

2022-09-25T15:46

2022-09-25T15:46

общество

севастополь

михаил развожаев

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько ошибочных случаев призыва в рамках частичной мобилизации уже исправлены, работа в этом направлении продолжится.Развожаев сообщил, что утром в воскресенье съездил в городской военкомат и военкомат Ленинского и Нахимовского районов и проверил, как проходит работа с мобилизованными севастопольцами."Как и говорил накануне: во всех спорных ситуациях будем разбираться. Несколько ошибок уже исправлены. Продолжаем контролировать ситуацию. Сегодня, например, один из тех, кого мобилизовали, спрашивал на счёт брони сотрудников в организациях связи. Сейчас Минцифры готовит подробный перечень специальностей по каждому отраслевому направлению, которым будет предоставлена отсрочка от частичной мобилизации, список обещают опубликовать завтра. Поэтому если сейчас призвали тех, кто окажется в этом списке, будем отзывать этих людей", - написал Развожаев в Telegram-канале.Губернатор также ответил на вопросы о введенной ранее единоразовой выплате мобилизованным в размере 200 тысяч рублей."Спрашивали про то, как будет проходить единоразовая выплата 200 тысяч рублей от Севастополя. В войсковой части находятся сейчас специалисты департамента соцзащиты правительства, как только мобилизованные приезжают туда, начинается оформление. Если нет банковской карты, на месте сделают ее. Деньги придут на карту в течение пары дней после подписания контракта", - сообщил Развожаев.Он также пообещал посетить в понедельник войсковую часть, где проходит формирование подразделений для проверки подготовки мужчин к отправке в войска.

https://ria.ru/20220925/minobornauki-1819337125.html

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севастополь

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общество, севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация в россии